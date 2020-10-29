Россияне предпочитают делать экспресс-тест на коронавирус

По данным СберИндекса, спрос на услуги медицинских лабораторий вырос в 4‒5 раз по сравнению с периодом до пандемии, а в отдельных регионах — более чем в 10 раз. При этом увеличился средний чек операций, который сейчас находится на уровне, примерно соответствующем стоимости экспресс-тестирования на коронавирус. Самое высокое значение среднего чека — 2074 рубля — аналитики отметили на неделе 12–18 октября.

В сентябре-октябре рост числа клиентов медицинских лабораторий продолжился и достиг 421% относительно «доковидного» уровня первого квартала этого года. После всплеска тестирований в последние недели августа, когда люди возвращались из отпусков и с каникул, произошёл небольшой откат, но затем по мере увеличения количества контактов и роста заболеваемости росло и число тестирований.

Эта динамика наблюдалась как в целом по России, так и в Москве. По сравнению со значениями первого квартала количество операций по банковским картам в московских медицинских лабораториях выросло более чем в 5,5 раза. Причём основной рост осенью пришёлся на октябрь, тогда как в сентябре показатель был довольно стабильным и держался на уровне 400% относительно значений до пандемии.

Рост среднего чека в сентябре может быть связан с более активным использованием экспресс-теста на коронавирус (при котором результаты предоставляются на следующий день, а не в течение трёх дней).

Из крупных регионов наиболее заметный рост числа клиентов медицинских лабораторий в октябре по сравнению с началом года показали Хабаровский край (в 35 раз), Нижегородская область (в 10 раз) и Пермский край (в 7 раз). Тем не менее эти регионы не входят в число лидеров по количеству подтверждённых случаев заболеваний.