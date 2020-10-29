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Банк «Восточный» получит 2,5 млрд рублей от коллекторов

Банк «Восточный» (далее – «Банк») и НАО «Первое Коллекторское Бюро» достигли соглашения, в результате которого Банк получит 2 545 670 584 (Два миллиарда пятьсот сорок пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля.

После получения денежных средств Банк планирует отказаться от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела № 11902007703000024, находящегося в производстве Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, в связи с урегулированием требований Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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