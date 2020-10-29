Программа Orange Premium Club ПСБ признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов

ПСБ получил премию Frank Premium Banking Award 2020 за программу премиального обслуживания Orange Premium Club. Она признана лучшим предложением по нефинансовым привилегиям для состоятельных клиентов в России.

Также Orange Premium Club вошла в ТОП-5 лучших программ премиального обслуживания 2020.

В шестом ежегодном исследовании аналитического агентства Frank RG «Premium Banking в России 2020» приняли участие 12 крупнейших банков с 16 премиальными программами. Оценка проводилась по ряду критериев, в том числе с использованием метода «тайный покупатель», анкетированием клиентов и тестированием премиальных сервисов.

Программа Orange Premium Club ПСБ — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и нефинансовых услуг для состоятельных клиентов и их семей. Клиентам программы доступны особые привилегии, обеспечивающие новый уровень комфорта и защиты: круглосуточный консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защита в путешествиях, визовая поддержка, услуги такси, профессиональные консультации по широкому кругу вопросов, доступ к электронной деловой библиотеке и свежей прессе. Также участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером.

«Мы ставим себе задачу – быть первыми на рынке премиальных банковских услуг, и рады, что наши достижения получили достойное признание. Премиальное обслуживание не ограничивается особыми условиями по банковским продуктам и персональным сервисом, нам важно предвосхищать ожидания клиентов и сопровождать их во всех сферах жизни с привилегиями Orange Premium Club», – комментирует директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ Виталий Роговой.

Orange Premium Club отличается демократичным порогом входа - для участия в программе достаточно размещать в банке 2 млн рублей совокупно на всех счетах ( депозиты, накопительные и карточные счета, инвестиционные продукты) или 1 млн рублей на всех счетах и и оборот по картам ПСБ от 50 тысяч рублей в месяц.

Frank Premium Banking Award - единственный рейтинг банков сегмента премиального обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ обслуживания состоятельных клиентов.