Россельхозбанк и Союзмолоко будут совместно повышать эффективность молочной отрасли

Россельхозбанк и Национальный союз производителей молока подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие банка и отраслевого союза будет направлено на повышение производительности предприятий молочной отрасли в России и развитие кредитования этого сектора АПК.

Ключевым направлением совместной работы РСХБ и Союзмолоко станет проведение профильных мероприятий для участников отрасли с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для производства и переработки молока, повышения эффективности работы молочной отрасли на территории Российской Федерации.

Банк со своей стороны будет оказывать экспертную поддержку членам отраслевого союза по вопросам участия в инвестиционных программах и предоставления банковских услуг. Кроме того, стороны планируют обмен статистической и аналитической информацией по состоянию и перспективам развития российского молочного рынка.

«Для Россельхозбанка молочная отрасль – одно из приоритетных направлений в кредитовании АПК. Объединение накопленной нами экспертизы с крупнейшим отраслевым союзом позволит заложить основу для дальнейшего развития производства и повышения экспортного потенциала молочной отрасли. Совместная работа также позволит предложить игрокам молочного рынка лучшие инструменты финансирования и цифровые сервисы, такие, как «Своё.Фермерство», с помощью которого предприятия микро-, малого и среднего бизнеса, входящие в Национальный союз производителей молока, могут расширить рынки сбыта своей продукции», - отметил Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

«Союзмолоко надеется, что сотрудничество с Россельхозбанком будет способствовать развитию, как производства молока, так и его переработке, а также увеличению финансирования инвестиционных проектов молочной отрасли», - прокомментировал Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока.