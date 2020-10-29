«РСХБ-Страхование»: тепличные хозяйства чаще всего страхуют урожай томатов

Помидоры стали наиболее часто страхуемой категорией овощей закрытого грунта. На них приходится 55% от общего количества застрахованных тепличных культур, выяснили эксперты АО СК «РСХБ-Страхование», проанализировав данные заключенных компанией договоров страхования. Вторая по популярности сельскохозяйственная культура - огурец - занимает 36% в общем объеме страхования тепличной продукции. На третьем месте зелень, выращиваемая в теплицах – 9%.

Кроме урожая, тепличные хозяйства активно страхуют имущество, земельные участки и строительно-монтажные риски – более 70% от общего количества договоров, заключенных тепличными хозяйствами.

Анализ страховых случаев показал, что около 78 % из них происходят в результате воздействия стихийных бедствий. Наиболее распространенные из них: повреждение конструкций теплиц в результате ураганного ветра и обильного снегопада. Наибольшая страховая выплата в размере 58 млн рублей была произведена по причине повреждения конструкций тепличного комбината в результате обильного снегопада. Вторая по значимости причина – болезни растений (14%). Также в тройку наиболее распространенных страховых случаев входит поломка технологического оборудования и пожары (8%).

«Среди рисков первостепенное значение для закрытого грунта имеют не опасные метеорологические явления, приводящие к гибели урожая, а болезни растений или аварии с перерывом энергообеспечения и стихийные бедствия, которые ведут к повреждению конструкций. При этом реализация рисков может носить катастрофический характер и привести хозяйство к существенным финансовым потерям», - прокомментировал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Производство тепличных овощей в России в последние годы стремительно растет. В 2019 году объем производства тепличных овощей достиг рекордных значений в 1,14 млн тонн - это выше среднего показателя за последние пять лет. С начала 2020 года объемы производства увеличились на треть относительно аналогичного периода 2019 года.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2019 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA (что соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале) и кредитным рейтингом Национального рейтингового агентства на уровне «АА+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации (высокая степень финансовой устойчивости). АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн. рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.