Общее количество больных COVID-19 в Бурятии перешагнуло отметку в 11 тысяч

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 29 октября зарегистрировано 11 105 (+215) случаев COVID-19. По Улан-Удэ 7 340 случаев.

66% (7 350) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 215 новых случаев COVID-19: 156 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 369 коек, занято – 2101, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1804, свободно 268 коек. Занятость коечного фонда составляет 88,7%.

На амбулаторном наблюдении находится 6 144 человека. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 158 (+8) человек.