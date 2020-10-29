Жители Иркутска сэкономили на отдыхе и стали менять гаджеты чаще

МТС проанализировала рынок смартфонов за первые девять месяцев 2020 года. Продажи в столице Приангарья увеличились на 4,5% в натуральном и на 11 % в денежном выражении.

С начала 2020 года на иркутском рынке по приросту в денежном выражении лидируют смартфоны Xiaomi – 202,5%.

На втором месте Vivo с ростом 50,5%, на третьем - Apple с 10%. Самыми продаваемыми смартфонами среди жителей столицы Приангарья стали устройства марок Samsung, Honor, Apple и Xiaomi. Топ-5 самых популярных моделей выглядит следующим образом: в лидерах Samsung Galaxy A10, на втором месте Samsung Galaxy A51, на третьем - Honor 8А.

Наибольшая покупательская активность иркутян пришлась на апрель, когда правительством были приняты первые меры поддержки граждан в условиях ограничений, введенных в России для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями. Второй скачок продаж был зафиксирован в сентябре и был связан с началом учебного года и открытием нового делового сезона.

Главным трендом на рынке стал взрывной рост онлайн-покупок.

За первые девять месяцев текущего года через интернет было продано больше гаджетов, чем за весь прошлый год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с января по сентябрь 2020 года покупатели приобрели в интернет-магазинах на 60% больше устройств в натуральном и на 84% в денежном выражении. Средняя стоимость смартфонов, заказанных в сети, увеличилась на 37% с 15 700 до 21 651 рублей.

Рост онлайн-покупок гаджетов продолжался и после режима самоизоляции, в третьем квартале 2020 года продажи в сети выросли в среднем в полтора раза. Более того, через интернет начали активно покупать аксессуары, которые традиционно приобретали в офлайн-рознице. Продажи защитных чехлов, носимых устройств и беспроводных наушников за отчетный период увеличились примерно вдвое.

По оценке МТС Банка, за первые девять месяцев 2020 года покупатели стали на 22% реже приобретать смартфоны в рассрочку или кредит. Средняя стоимость кредитного гаджета в текущем году увеличилась на 18% до 26 500 рублей по сравнению с прошлым годом. Заемные средства чаще всего брали для покупки девайсов Apple – 29,3%, на втором месте Samsung – 26,8% и на третьем – Honor с 25,4%.

По данным аналитиков МТС Банка, основной причиной роста продаж за наличные при сокращении продаж в кредит стали средства, накопленные семьями в период самоизоляции за счет экономии на отпуске, снижении трат на обновление гардероба, на посещение офлайн-мероприятий, использование и обслуживание личного авто и так далее. Также на сокращение кредитных продаж повлияло снижение потока клиентов в рознице во втором квартале. Традиционно кредитные договоры и договоры рассрочки в подавляющем большинстве случаев до периода самоизоляции заключались именно в салонах.