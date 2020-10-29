Четверть россиян готовы доверить воспитание детей дедушкам и бабушкам

Две трети предпочитают воспользоваться услугами детского сада, сообщаю ВЦИОМ.

В воспитании большинства россиян (74%) в той или иной степени принимали участие бабушки и дедушки.

Треть (32%) проводили с ними много времени, чаще — респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. Время от времени бывали с бабушкой и/или дедушкой 17% россиян, среди которых выше доля молодежи (26%). Бабушки и дедушки активно участвовали в воспитании 14% наших сограждан, в основном старшего поколения 45 лет и старше. Четверть опрошенных, из которых каждый пятый в возрасте 60 лет и старше, либо виделись со своими бабушками и дедушками редко, либо не знакомы с ними или никогда не видели их (25%).

Более половины россиян сходятся во мнении, что молодой семье без материальных трудностей лучше отдать детей в детский сад (66%). Женщины об этом заявляли чаще (69% против 62% мужчин), а также поколение от 35 до 44 лет (74%). Более четверти склонны доверить воспитание бабушке и/или дедушке (27%). Чаще об этом сообщали мужчины (31% против 23% женщин) и молодежь в возрасте от 18 до 34 лет.

Только 3% посоветовали бы молодой семье, не испытывающей материальных трудностей, пригласить няню, чаще женщины (4% против 1% мужчин).

По мнению практически абсолютного большинства россиян (84%), бабушки и дедушки могут научить внуков той жизненной мудрости, которую накопили за годы своей жизни. Меньше всего эту точку зрения разделяет накопившее мудрость поколение — 60 лет и старше (79%). Суждение о том, что жизненные принципы, которым могут научить бабушки и дедушки, давно устарели, непопулярно среди россиян. С этим согласились только 10%, чаще — люди в возрасте от 35 до 44 лет (14%).