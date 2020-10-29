Доллар способен «пощупать» 80 рублей на фоне турбулентности перед выборами в США

Доллар США подорожал в среду против всех конкурентов в Большой десятке за исключением иены. Евро продемонстрировал самое масштабное 3-дневное падение за месяц и достиг недельного минимума (1,1730) в преддверии заседания ЕЦБ в четверг. Теперь участники рынка закладывают в цены более мягкую риторику регулятора, предполагая расширение программы покупки активов, возможно, с декабря, отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер":

- Недельная вмененная волатильность курса EURUSD подскочила в среду на 4,5 п.п. до 11,17%, это самое высокое значение за 4 месяца. При этом вмененная волатильность USDJPY выросла на 5,2 п.п. до 10,57%. Такой уровень волатильности предполагает, что доллар по отношению к иене в течение недели будет торговаться с вероятностью 74% между 102,70 и 105,80 при текущей цене 103,60. Всплеск обусловлен приближением президентских выборов в США. Голосование состоится 3 ноября.

Большинство валют развивающихся рынков аналогичным образом сдавали позиции по отношению к доллару. В течение дня тройку аутсайдеров, попеременно сменяя друг друга заполняли польский злотый, турецкая лира, российский рубль, мексиканское песо и венгерский форинт. Однако худшей валютой с начала текущей недели, а также худшей валютой октября однозначно была турецкая лира.

Сегодня доллар по отношению к лире в очередной раз достиг нового абсолютного максимума на уровне 8,3224 на фоне более мрачного инфляционного прогноза (CPI 12.1% на конец года по сравнению с 8,9% в пред. прогнозе) и нежелания Центробанка решительно повысить процентную ставку, что подтвердило бы его решимость сдержать падение лиры. Центробанк Турции на прошлой неделе упустил эту возможность и сохранил ставку на уровне 10,25%. Лира дешевеет уже 9 недель подряд. Это самая продолжительная серия с 1991 года.

Китайский юань досиг почти 2-недельного минимума, так как банки КНР перестали включать один из ключевых факторов в формулы, помогающие Центробанку страны рассчитывать ежедневный справочный курс юаня. Это оказывает давление на юань, поскольку позволяет властям уменьшить свое влияние на обменный курс. А у банков больше возможностей предоставлять Центробанку котировки, которые способствовали бы более слабому фиксингу, и задавать валюте более низкий курс на спотовом рынке.

Валютный индекс MSCI для развивающихся рынков упал 5-й день подряд.

В этих условиях рубль также заметно обесценился в среду по отношению к американскому конкуренту. Дополнительное давление оказывает падение цен на нефть Brent ниже $40/барр. Декабрьский контракт на североморский сорт, который экспирируется 30 октября, торговался около $39,30/барр. Через 2 дня ближним станет январский фьючерс, который уже сейчас превышает декабрьский по объему. Цена январского контракта Brent сегодня опускалась до $39,60/барр., но все же большую часть дня оставалась вблизи $40/барр.

Рубль увеличил темпы падения к доллару после завершения первого аукциона Минфина в среду. Ведомство продало флоатер ОФЗ-ПК 29019 на рекордные 430,2 млрд рублей, предоставив очень привлекательную для инвесторов премию. Объем спроса на безлимитном дебютном аукционе ОФЗ-ПК 29019 с погашением в июле 2029 г. составил 474,3 млрд рублей, цена отсечения: 95,80% от номинала, а средневзвешенная цена: 95,8156%.

Технический момент также сыграл свою роль в масштабах падения курса рубля. Выше 78,00 были спекулятивные стопы по коротким позициям в паре USDRUB. Их исполнение привело к ускорению темпов падения рубля. Следующая серия стопов была найдена выше 78,60. В результате курс вплотную подобрался к 79,00.

Стоит отметить, что технически рубль не выглядит перепроданным, что подразумевает возможность атаки в обозримом будущем на фигуру 79,00. Однако мы не предполагаем, что курс надолго задержится на текущих уровнях или выше. Наоборот, текущая турбулентность предлагает привлекательную возможность для входа в среднесрочные длинные позиции в рубле.

Рубль по-прежнему выглядит фундаментально недооцененным. Если взять наиболее негативный сценарий, предполагающий жесткие ограничительные меры для экономик, обусловленные борьбой с новой волной пандемии, то сокращение деловой активности и спроса на импорт, как и весной будет на руку рублю. Такой вариант предполагает замедление инфляции, которое позволяет закладывать в цены снижение ключевой ставки до 4,00% или даже ниже. Это оживляет интерес к ОФЗ иностранных инвесторов даже при победе на выборах Байдена, которому точно будет не до санкций к РФ, к тому же самый драматичный из всех возможных вариант рестрикций мог бы затронуть покупки нового долга, а не уже приобретенные инвесторами ОФЗ.

Но технически, с учетом недельной вмененной волатильности курса USDRUB, которая подскочила до 20% и достигла самого высокого значения с начала мая, а также с учетом сокращения ликвидности перед результатом выборов на фоне выжидательной позиции инвесторов, курс USDRUB выглядит потенциально способным «пощупать» 80,00.