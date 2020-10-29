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Около 40% сотрудников скорой помощи Ангарска не выходят на смену из-за болезни

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Руководитель больницы скорой медицинской помощи города Ангарска Иркутской области Борис Басманов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассказал, что около 40% сотрудников местной скорой помощи не выходят на смену из-за болезни, сообщается на сайте администрации.

«Время приезда, безусловно, увеличилось, но мы справляемся с объемом работы. Проблема, прежде всего, в том, что 30-40 процентов сотрудников скорой помощи не выходят на смену из-за болезни. Участковые врачи и фельдшеры поликлиники ежедневно обслуживают 150-200 вызовов», – приводятся на сайте слова Басманова.

В сообщении также отмечается, что, несмотря на дефицит персонала, вызовов, не обслуженных скорой, нет.

Напомним, по информации на 28 октября во всех крупных городах Иркутской области зафиксированы вспышки коронавируса. В частности, в Ангарске за день заболели 48 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Усть-Илимск и Ангарск оказались в тройке лидеров по количеству заболевших коронавирусом в Приангарье за сутки
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