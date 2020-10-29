Жительница Нижнеудинска восстановила родительские права после оплаты долга в 224 тыс. рублей по алиментам

Жительница города Нижнеудинска Иркутской области восстановила родительские права после оплаты долга в 224 тысяч рублей по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Установлено, что женщина вела асоциальный образ жизни, из-за чего была лишена родительских прав. Мальчик находился на попечении государства в течение двух лет. В это время гражданка не оплачивала алименты и накопила долг по ним.

«Помимо применения к женщине комплекса мер принудительного характера, предусмотренных действующим законодательством, судебные приставы проводили с женщиной беседы о важности института семьи в жизни человека, материнской заботы для ребенка», – отмечается в сообщении.

Подобные меры привели к положительным результатам: она отказалась от употребления алкоголя, привела в порядок свое здоровье, вышла замуж, погасила долг по алиментам, подала заявление в суд о восстановлении своих родительских прав.

В настоящее время ее иск удовлетворен. Ребенок передан из детского дома матери.