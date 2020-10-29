Проблемы с легкими обнаружили у заболевшего коронавирусом губернатора Приангарья

Портал «Ирк.ру» со ссылкой на заведующую реанимационным отделением областной клинической больницы Елену Овчаренко сообщил о том, что у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, заболевшего коронавирусом, обнаружили проблемы с легкими.

«Состояние на сегодняшний день стабильное. Основания для госпитализации, безусловно, были, поскольку имеются некоторые проблемы с состоянием его легких, он проходит обследование и лечение», – приводит издание слова Овчаренко.

При этом отмечается положительная динамика. Взяты анализы, принимается решение о дальнейшей тактике лечения пациента.

Сам губернатор, по информации издания, говорит, что чувствует себя нормально и отмечает периодические скачки температуры до 38 градусов. В настоящее время он продолжает работу в дистанционном режиме.