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Повторный карантин введут во Франции с 30 октября из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о повторном введении карантина в стране с 30 октября из-за роста заражений коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ».

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Предусматривается введение следующих мер: выход на улицу будет разрешен только по уважительным причинам, все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты. Въезд на территорию Франции будет разрешен только гражданам страны.

При этом образовательные организации и госучреждения закрывать не планируется.

Первый этап карантина продлится 15 дней. Далее власти будут действовать по ситуации: облегчать меры или ужесточать в зависимости от развития событий.

В настоящее время во Франции зарегистрировано 1,3 миллиона заражений коронавирусом. Страна вышла на пятое место по этому показателю. Умерли 34,8 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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