Власти Бурятии намерены запустить чартерные рейсы из Москвы в Улан-Удэ для туристов этой зимой

Глава Руспублики Бурятия Алексей Цыденов заявил о намерении запустить зимой чартерные рейсы для туристов из Москвы в Удан-Удэ, сообщается на официальном городском портале.

Они будут запущены для тех, кто желает посетить зимний Байкал. Это произойдет в феврале 2021 года.

«Сейчас туроператор разрабатывает туристическую программу путешествий по Байкалу зимой. Уверяю, что ехать на зимний Байкал нужно не только за снегом и льдом, но и за зимним загаром, поэтому советую туристам, которые собираются к нам на зимний Байкал, захватить с собой солнцезащитный крем, загар будет не хуже, чем на Мальдивах», – приводятся в сообщении слова Цыденова.

Пакет путешествий разрабатывается туроператором «TUI Россия» при поддержке Ростуризма и правительства республики.