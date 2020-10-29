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Минздрав РФ: Второй рост заболеваемости коронавирусом может завершиться через 3 недели

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Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что повторный рост заболеваемости коронавирусом может завершиться через 3 недели, сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. <...> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», – приводит издание слова Чуланова.

Что касается третьей волны коронавирусной инфекции, то эксперт отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. И как она себя поведет, пока непонятно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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