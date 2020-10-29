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Полиция нашла мошенников, продавших пенсионеру из Иркутска кастрюли за 100 тысяч рублей

Полиция установила личности уличных торговцев, продавших 67-летнему пенсионеру из Иркутска кастрюли за 100 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Их задержали и доставили в отделение для выяснения обстоятельств случившегося. После этого молодые люди вернули мужчине деньги.

Напомним, ранее к пенсионеру на улице подошли двое неизвестных и предложили ему купить кастрюли и электроинструмент. Продавцы, со слов 67-летнего мужчины, непонятным образом заставили отдать все имеющиеся сбережения в обмен на утварь и электротехнику. Только после того, как торговцы скрылись, пенсионер осознал, что лишился денег. После этого он пошел в полицию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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