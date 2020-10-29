Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области за год сократился более чем на 70%

Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области сократился в 2020 году более чем на 70% по сравнению с 2019 годом и составил 604,1 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра лесного комплекса региона Михаила Карнаухова.

«За истекший период 2020 года на территории Иркутской области зафиксировано 923 факта лесных пожаров на общей площади 228,7 тысячи га, ущерб составил 604,1 миллиона рублей. Площадь лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 86,1%, ущерб снизился на 70,1%», – приводит агентство слова Карнаухова.

По информации ТАСС, в 2019 году произошло более тысячи лесных пожара на общей площади 1,6 миллиона га, ущерб составил 2,2 миллиарда рублей.

Сезон лесных пожаров в 2020 году в Иркутской области официально закрыли 6 октября. Он продлился 180 дней и был пройден с наименьшими потерями лесных насаждений за последние пять лет.