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Все вузы Иркутской области, кроме медицинского, перейдут на дистанционный режим работы

Все высшие учебные заведения Иркутской области, кроме медицинского, перейдут на дистанционный режим работы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Иркутской области Андрея Бунева.

«Студенты вузов всех, кроме медицинского, будут на удаленном обучении. Студенты медицинских вузов будут по отдельной программе, поскольку они очень сильно привлекаются к помощи медицинскому персоналу», – приводит агентство слова Бунева, произнесенные на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Учреждениям среднего профессионального образования рекомендовано рассмотреть возможность переноса времени начала занятий на 10-11 часов по местному времени и введение скользящих графиков по дням недели с посещением в выходные дни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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