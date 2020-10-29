Аналитики назвали Иркутск и Красноярск городами с самой свежей водой в России

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob провели опрос жителей России и выяснили, как они оценивают экологическую обстановку в своих городах. По результатам исследования аналитики сообщили, что в Иркутске и Красноярске самая чистая вода в стране.

Оценивалась экология в городах и по другим показателям: качеству воздуха, продуктов питания и чистоте. По итогам опроса стало ясно, что самый чистый воздух в Тюмени и Краснодаре, здесь же качественные продукты питания. Лучше еда – только в Набережных Челнах и Махачкале. С утилизацией отходов справляются тщательнее всех в Тюмени и Набережных Челнах.

В целом лучшая экология, по мнению опрошенных, в Тюмени и Казани, худшая – в Тольятти и Рязани.

В опросе приняли участие по тысяче респондентов из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов-полумиллионников. Исследование проводилось в 35 населенных пунктах с 24 сентября по 22 октября 2020 года среди совершеннолетних граждан.