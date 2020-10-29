Доходов 64% молодых российских семей хватает только на еду и одежду – эксперты

Росстат провел опрос об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года, по результатам которого выяснил, что заработков 64% молодых российских семей хватает только на еду и одежду, сообщает РБК.

Обеспечить себя товарами длительного пользования большинство россиян в возрасте от 18 до 25 лет не могут. По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей значительно ухудшилось.

Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них заявляли, что им хватает средств на что-то еще кроме еды и одежды. Спустя год молодые семьи оказались наименее обеспеченными.

После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры – 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.

В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, за год незначительно увеличилась. Если в прошлом году этот показатель составлял 49,4%, то сейчас вырос до 49,9%. Больше всего таких домохозяйств на Алтае – 75,9%.

Наиболее финансово благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе. Только 19,3% домохозяйств там заявили о наличии средств только на питание и одежду.