Перинатальный центр Ангарска переоборудуют в госпиталь для больных COVID-19

Шестой госпиталь для больных коронавирусом откроют в городе Ангарске Иркутской области на базе перинатального центра, сообщает пресс-служба регправительства.

«Перинатальный центр долгое время не рассматривался в структуре этих госпиталей. Это вынужденная мера. Наплыв пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией, растёт, коечного фонда не хватает. В здании центра есть большой резерв площадей, которые мы задействуем, есть кислородная подводка, квалифицированный медицинский персонал», – приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой.

Рожениц же планируют отправлять в больницы Иркутска и Усолья-Сибирского. При этом на базе перинатального центра сохранят родильный зал и операционный блок для экстренной помощи. Женская консультация, экстренная гинекологическая помощь продолжают работать в обычном режиме.

По информации в сообщении, как только пандемия пойдёт на спад, этот госпиталь свернут в первую очередь.