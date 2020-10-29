Правительство Приангарья: Переходить на дистанционный режим работы вузам необязательно

Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунёв сообщил, что вузы Иркутской области могут перейти на дистанционный режим работы. Эта информация внесена в Указ губернатора Приангарья.

Однако мера носит рекомендательный характер и не является обязательной. Решение о переходе на дистанционный формат работы должен принять учредитель вуза.

По информации правительства региона, на дистанционный режим обучения уже перешли Восточно-Сибирский институт МВД, филиал Всероссийского государственного университета юстиции, Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации. Со 2 ноября к ним присоединится Иркутский государственный университет путей сообщения.

Режим работы Иркутского государственного аграрного университета, а также вузов, учредителями которых является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, будет определён в ближайшее время.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Иркутской области Андрея Бунева сообщил, что в регионе все вузы, кроме медицинского, перейдут на дистанционный режим работы. Иркутский государственный медицинский университет переходить на дистанционное обучение пока не собирается в связи с тем, что многие студенты задействованы в работе в больницах и поликлиниках.