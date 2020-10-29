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Вахтовик в Приангарье отдал мошенникам 850 тыс. рублей, пытаясь заработать на спортивных ставках

26-летний житель города Казани, работающий вахтовым методом помощником бурильщика в Киренском районе Иркутской области, отдал мошенникам 850 тысяч рублей, пытаясь заработать на спортивных ставках, сообщает региональная полиция.

Установлено, что в социальной сети мужчина познакомился с риелтором фондового рынка, который предложил ему заработать на ставках на спорт. Недолго думая, житель Казани перевел деньги мошеннику. После этого страница в соцсетях обманщика оказалась заблокированной.

По факту преступления проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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