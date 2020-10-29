Препарат от коронавируса «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию в России

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» получил в России постоянно действующее регистрационное удостоверение, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко.

«У нас уже на данный момент по ряду позиций, в частности по «Фавипиравиру», <...> выполнены условия по [постановлению правительства № – прим. ТАСС] 441, и соответственно, <...> [он – прим. ТАСС] получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», – приводит агентство слова Фисенко.

По информации «Ведомостей», согласно данным Государственного реестра лекарственных средств Минздрава, в России зарегистрированы препараты от коронавируса «Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир», объединенные под международным непатентованым названием «Фавипиравир».

В середине октября Федеральная антимонопольная служба согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса «Фавипиравира», она составит 100 рублей за таблетку, или 5500 рубей за упаковку.