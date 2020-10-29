Иркутский бизнесмен займется разведением оленей на дальневосточном гектаре в Бурятии

Предприниматель из Иркутской области Вадим Парфенов планирует заняться возрождением редкой породы тофаларских оленей на дальневосточном гектаре в Республике Бурятия, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

«Программа «Дальневосточный гектар» дала предпринимателям из других регионов возможности реализовать свои замыслы. Одним из проектов, который Агентство курирует в Бурятии, является работа по возрождению редкой тофаларской породы оленей. Предприниматель из Иркутской области Вадим Парфёнов планирует получить здесь участок по программе, чтобы соединить своё стадо оленей с поголовьем оленей другого участника и создать Окинском районе Бурятии селекционную станцию по комплексному культивированию и разведению этих редких животных», – приводятся в сообщении слова руководителя проекта по кооперации АРЧК Ирины Лосевой.

Напомним, получение в безвозмездное пользование участков в Бурятии в рамках программы «Дальневосточный гектар» стало доступным с 1 августа 2020 года для всех россиян и участников программы добровольного переселения соотечественников.