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Иркутский бизнесмен займется разведением оленей на дальневосточном гектаре в Бурятии

Предприниматель из Иркутской области Вадим Парфенов планирует заняться возрождением редкой породы тофаларских оленей на дальневосточном гектаре в Республике Бурятия, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

«Программа «Дальневосточный гектар» дала предпринимателям из других регионов возможности реализовать свои замыслы. Одним из проектов, который Агентство курирует в Бурятии, является работа по возрождению редкой тофаларской породы оленей. Предприниматель из Иркутской области Вадим Парфёнов планирует получить здесь участок по программе, чтобы соединить своё стадо оленей с поголовьем оленей другого участника и создать Окинском районе Бурятии селекционную станцию по комплексному культивированию и разведению этих редких животных», – приводятся в сообщении слова руководителя проекта по кооперации АРЧК Ирины Лосевой.

Напомним, получение в безвозмездное пользование участков в Бурятии в рамках программы «Дальневосточный гектар» стало доступным с 1 августа 2020 года для всех россиян и участников программы добровольного переселения соотечественников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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