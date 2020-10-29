Банк «Открытие» профинансирует строительство Центра ядерной медицины в Улан-Удэ

Банк «Открытие», Республика Бурятия и ООО «ЦЯМУ» заключили прямое соглашение по концессионному проекту «Центр ядерной медицины городе Улан-Удэ». Документ подписали член правления банка «Открытие» Александр Пахомов, министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова и генеральный директор ООО «ЦЯМУ» Сергей Новиков.

Согласно условиям соглашения, банк «Открытие» предоставит ООО «ЦЯМУ» кредитную линию на строительство Центра ядерной медицины в Улан-Удэ на условиях концессионного соглашения. Срок кредитования – 13 лет.

«Данное соглашение – еще один большой шаг для успешной реализации проекта, который обеспечит жителям Бурятии доступ к высокотехнологичной медицине в сфере онкологии, сосудистых заболеваний. Это значимый проект не только с точки зрения здоровья наших людей, но и с экономической точки зрения. Мы рассчитываем на экспорт услуг и привлечение клиентов из других регионов, а также соседних стран», - отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Финансирование строительства значимого медицинского объекта станет очередным шагом банка «Открытие» в развитии отношений с правительством Бурятии. Наш банк является активным участником рынка государственного-частного партнерства. Мы готовы оказывать регионам как финансовую, так и консультационную поддержку в реализации национальных проектов», - сообщил член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.

«Участие банка позволит обеспечить бесперебойное финансирование проекта и введение объекта в эксплуатацию в установленные сроки. На текущий момент идут конструктивные работы, заказано технологическое оборудование и мы приложим все усилия для того, чтобы жители как можно скорее смогли воспользоваться услугами Центра», - отметил генеральный директор ООО «ЦЯМУ» Сергей Новиков.

Строительство Центра ядерной медицины по проекту государственно-частного партнерства стартовало в столице Бурятии в начале 2020 года. Общий объем инвестиций в строительство Центра составит более 1 млрд рублей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в IV квартале 2021 года. Оборудование центра позволит на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания и проводить оценку эффективности лечения.