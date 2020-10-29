Мечтающая разбогатеть на бирже жительница Тайшета перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Жительница города Тайшета Иркутской области, мечтающая разбогатеть на бирже, перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей, сообщает «Тайшет24» со ссылкой на ОМВД по Тайшетскому району.

Установлено, что женщина в сентябре этого года заинтересовалась рекламой в соцсетях, где предлагался хороший доход при минимальных вложениях. После этого она отправила заявку для участия в программе.

Вскоре на её электронную почту пришли пошаговая инструкция для начала работы и пароль для входа на сайт. Позже с ней связался менеджер компании, который рассказал ей о том, как можно заработать на бирже.

С сентября по октябрь она общалась с человеком, который представлялся ее личным брокером, ежедневно, кроме выходных. В этот же период она переводила деньги, которые якобы нужны были для ставок и заработка.

«При этом жительница Тайшета заходила на нужный сайт, видела, как растёт сумма на её счете, и даже могла частично вывести деньги», – отмечается в сообщении.

К октябрю женщина оформила кредит и в общей сложности отдала мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства преступления.