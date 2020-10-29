Проект «Поколение гениев» прошел на второй этап акселератора «100 лидеров развития социальной сферы»

Проект Байкальская школа новых возможностей «Поколение гениев» стал одним из 65 проектов, которые прошли на второй этап акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ) «100 лидеров развития социальной сферы», сообщает пресс-служба АСИ.

Акселератор АСИ дает возможность предпринимателям в социальной сфере бесплатно пройти программу, получить компетенции, помогающие выявлять конкурентные преимущества, диагностировать слабые места, предупреждать риски и определять правильное направление развития проектов.

«Мы уже не первый раз участвуем в программах Агентства. В этот раз успешно прошли онлайн-защиту проекта перед экспертами и нас пригласили в акселератор. Обучение будет проходить около двух месяцев под руководством опытных трекеров, экспертов и наставников, которые помогут структурировать проект, проверить наших гипотезы, составить дорожные карты развития проекта, познакомить с инструментами поддержки АСИ», – приводятся в сообщении слова руководителя проекта Байкальская школа новых возможностей «Поколение гениев» Анастасии Егоровой.

Проект Байкальская школа новых возможностей «Поколение гениев» ориентирован на создание международного научно-образовательного центра) на Байкале в пади Семениха поселка Большое Голоустное. Сейчас на базе школы существует детский лагерь с научно-познавательными и развивающими авторскими турами, направленными на воспитание ответственного отношения к природе, профориентацию и личностное развития школьников от 12 до 17 лет.

Проект находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития Иркутской области.