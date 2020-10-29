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В Иркутской области увеличат число коек для лечения больных коронавирусом  

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Сейчас на лечении в медицинских учреждениях региона находится 3,7 тысячи человек. 139 из них – в тяжелом состоянии, 93 – на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщают в областной администрации.  

Так, в Перечень медицинских организаций Иркутской области, в которых развернуты койки для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией внесено ещё четыре больницы. Это Областной онкологический диспансер, Баяндаевская и Куйтунская районные больницы и Усть-Удинская городская больница. Их специалисты прошли подготовку для работы с пациентами, зараженными ковидом.  

Принято решение об открытии ковидного госпиталя на базе Ангарского перинатального центра. Аналогичные учреждения планируется открыть в Черемхово и Братске. Рассматривается вопрос об увеличении количества коек для больных коронавирусной инфекцией в Иркутской городской больнице №9. Идут работы по проведению кислорода в медсанчасти ИАПО в Иркутске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Иркутске организовали доставку обедов для работающих в «красных зонах» врачей
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В Иркутской области увеличат число коек для лечения больных коронавирусом  
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