В Иркутской области увеличат число коек для лечения больных коронавирусом  

Сейчас на лечении в медицинских учреждениях региона находится 3,7 тысячи человек. 139 из них – в тяжелом состоянии, 93 – на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщают в областной администрации.

Так, в Перечень медицинских организаций Иркутской области, в которых развернуты койки для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией внесено ещё четыре больницы. Это Областной онкологический диспансер, Баяндаевская и Куйтунская районные больницы и Усть-Удинская городская больница. Их специалисты прошли подготовку для работы с пациентами, зараженными ковидом.

Принято решение об открытии ковидного госпиталя на базе Ангарского перинатального центра. Аналогичные учреждения планируется открыть в Черемхово и Братске. Рассматривается вопрос об увеличении количества коек для больных коронавирусной инфекцией в Иркутской городской больнице №9. Идут работы по проведению кислорода в медсанчасти ИАПО в Иркутске.