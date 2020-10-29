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Правительство Приангарья предоставило врачам более 50 автомобилей

Количество вызовов увеличилось в разы, поэтому губернатором принял решение на этот сложный период выделить транспорт правительства для нужд поликлиник, сообщают в областной администрации.

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Две недели назад мы выделили 20 машин, сейчас добавили еще 33 единицы. Врачам сейчас нужна любая поддержка, дополнительные машины помогут посетить большее количество пациентов и оказать им медицинскую помощь. Сейчас это самое главное. Кроме того, большое спасибо волонтерам и предпринимателям, которые также включились в этот процесс, - сказал управляющий делами губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Александр Суханов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Правительство Приангарья предоставило врачам более 50 автомобилей
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