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Выдачи ипотеки в 2020 году могут увеличиться на четверть

ВТБ по состоянию на середину октября выдал в рамках ипотеки 677 млрд рублей, что уже превышает результат всего 2019 года с выдачами в 675 млрд рублей. Об этом в рамках 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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По оценке ВТБ, в этом году по выдачам рынок ипотеки может достичь рекордных 3,6 трлн рублей, увеличившись на четверть к показателям прошлого года. Доля льготной ипотеки составит до четверти от общего объема выдач (в пределах 900 млрд рублей). ВТБ уже опережает прошлогодние результаты почти на 40%, чему, во многом, способствует госпрограмма, по которой в банке сейчас действует ставка 6,1%.

В ходе форума Анатолий Печатников также отметил, что ипотека остается очень качественным сегментом кредитования. «Доля просроченной задолженности, по данным и методике Банка России, по рынку составляет всего около 1%, а в ВТБ этот показатель даже меньше 1%. Мы не ожидаем перенасыщения этого рынка. В России нет массовой практики выдачи высоко рискованных кредитов, что подтверждает высокое качество накопленного ипотечного портфеля. При этом и клиенты серьезно подходят к вопросу оформления ипотеки, стараясь погасить ее досрочно. Никаких признаков т.н. «ипотечного пузыря» мы не наблюдаем».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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