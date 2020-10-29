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Эффект снижения ставки по льготной ипотеке перестанет действовать при росте цен на недвижимость на 17,5%

Рост ипотечного рынка в России в этом году сопровождается ростом цен на недвижимость в новостройках, и отдельные эксперты заявляют, что эффект от программы господдержки этим уже нивелирован. Об этом в рамках 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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Динамика отличается в зависимости от региона, но расчеты ВТБ показывают, что ситуация не настолько критичная. Например, в Москве, стоимость квартиры могла вырасти с начала года, с 8 до 8,5 млн руб. С учетом снижения ставки (в начале года средняя ставка по рынку была 9%, а сейчас ВТБ выдает ипотеку в рамках господдержки под 6,1%), клиент все равно ежемесячно экономит 11% на регулярных платежах по обслуживанию долга. Общая же экономия составит 1,2 млн рублей при кредите на 15 лет, что составляет 15% от текущей стоимости квартиры.

«Эффект снижения процентной ставки, по нашей оценке, перестанет действовать только когда рост цен превысит 17,5%, но объективно до этого еще очень далеко, и я не думаю, что Правительство допустит такую ситуацию в принципе. Власти уже заявили, что будут добиваться отсутствия роста цен», – заявил Анатолия Печатников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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