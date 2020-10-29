Доходы бюджета Иркутского района на 2020 год до 6,255 млрд рублей

Доходная часть бюджета Иркутского района увеличена на 248 млн рублей до 6,255 млрд рублей, расходная - на 248,8 млн рублей до 6,359 млрд рублей. Корректировку параметров одобрили сегодня, 29 октября, депутаты на очередном 14-м заседании районной Думы.

- Изменение параметров бюджета обусловлено поступлением уведомлений о выделении Иркутскому району субсидий, субвенций и целевого межбюджетного трансферта из областной казны, - пояснила председатель комитета по финансам администрации Иркутского района Анна Зайкова.

На строительство детского сада на 145 мест в микрорайоне Современник (поселок Дзержинск) за счет средств федерального и областного бюджетов направлено 165,4 млн рублей.

Расходы на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов составили около 42 млн рублей. Также выделены 252 тысячи рублей на выплату стипендий Мэра Иркутского района одаренным детям и 240 тысяч рублей для оплаты обучения студентов-целевиков.

Предусмотрены дополнительные 569,6 тысяч рублей на отлов безнадзорных животных. Кроме того, в расходную часть включены 162,9 тысяч рублей для предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.