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В Иркутске организовали доставку обедов для работающих в «красных зонах» врачей

Администрация Иркутска организовала доставку горячих обедов врачам, борющимся с COVID-19.

Приготовлением комплексных обедов, их доставкой в индивидуальной упаковке занимается МУП «Комбинат питания г. Иркутска».

Всего такую помощь от администрации города будут получать 11 медицинских учреждений, среди которых иркутские больницы № 6, 10, госпиталь ветеранов. Средства на эти цели выделены из резервного фонда администрации города. Ежедневно будет готовиться более 360 горячих обедов.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Иркутске организовали доставку обедов для работающих в «красных зонах» врачей
Правительство Приангарья предоставило врачам более 50 автомобилей
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