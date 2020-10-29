В Иркутске организовали доставку обедов для работающих в «красных зонах» врачей

Администрация Иркутска организовала доставку горячих обедов врачам, борющимся с COVID-19.

Приготовлением комплексных обедов, их доставкой в индивидуальной упаковке занимается МУП «Комбинат питания г. Иркутска».

Всего такую помощь от администрации города будут получать 11 медицинских учреждений, среди которых иркутские больницы № 6, 10, госпиталь ветеранов. Средства на эти цели выделены из резервного фонда администрации города. Ежедневно будет готовиться более 360 горячих обедов.