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Субсидии получили частные организации дополнительного образования Бурятии

В Бурятии начала действовать мера государственной поддержки частных организаций дополнительного образования. По итогам третьего квартала 2020 года заявки на субсидии подали семь организаций с охватом 1052 детей. На сегодняшний день им перечислено в общем 3,7 млн рублей поддержки. Еще шесть организаций проходят процедуру лицензирования для подачи заявки на республиканскую субсидию.

В общем в бюджете Бурятии на субсидирование дополнительного образования до конца 2020 года предусмотрено более 6,5 млн рублей на 1847 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Напомним, право на государственную поддержку дополнительного образования детей в частных образовательных организациях было внесено в республиканский закон об образовании поправками, принятыми 7 июля текущего года на сессии Народного Хурала Бурятии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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