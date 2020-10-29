В Иркутске обсуждают возможность перехода школ на дистанционку

В Иркутске обсудили возможность перехода на дистанционное обучение в школах из-за коронавирусной ситуации. Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями школ и представителями педагогического сообщества провел мэр областного центра Руслан Болотов. Педагоги высказались, что в сегодняшних условиях крайне сложно сохранить качественный уровень образования.

– Мы проводили опросы среди наших учителей. Большинство из них являются сторонниками очной формы обучения. Мои коллеги подтвердят, что так думают и в остальных учебных заведениях, – рассказал директор гимназии №2 Дмитрий Рублевский.

По мнению начальника департамента образования города Иркутска Олега Ивкина, главным приоритетом является здоровье учащихся и учителей. Однако качественное образование должно быть гарантировано.

– Дистант может вводиться по ряду объективных причин, в том числе, если класс или школа ушли на карантин. По мнению экспертного сообщества, чтобы действительно стабилизировать ситуацию, есть предложение начать обучение во второй четверти на короткий срок в удаленном формате. Это позволит ограничить количество контактов и разорвать цепочку передачи вируса, – сообщил Олег Ивкин.

По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, решение о форме обучения должно приниматься на местах исходя из сложившейся эпидемиологической обстановки. Пока, по мнению мэра, иркутские школы полностью готовы к тому, чтобы начать занятия в обычном режиме..