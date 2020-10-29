«Идеальный шторм». Байкальский риск-форум пройдет 16-20 ноября

IV Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) пройдет 16-20 ноября. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией форум пройдет в онлайн-режиме.

Ключевая тема форума – «Идеальный шторм: опыт преодоления и новые возможности для бизнеса». В течение пяти дней участники форума смогут погрузиться в такие темы, как «Обеспечение непрерывности бизнеса в условиях пандемии», «Лидерство в эпоху перемен», «Логистические и репутационные риски», «Цифровая трансформация бизнеса» и «Новые вызовы и возможности для бизнеса».

Основные задачи БРИФа заключаются в развитии компетенций сотрудников в области управления рисками, повышении уровня риск-культуры, формировании комфортной среды для обмена лучшими практиками и инструментами в этой сфере.

Участие в БРИФ-2020 уже подтвердили победители конкурса «Лидеры России», эксперты из отраслевых объединений и крупных компаний: Газпром нефть, СИБУР, Интер РАО, Северсталь, АЛРОСА, Зарубежнефть, Мегафон, ERG, АссоНефть, Deloitte, KPMG и др.

Участие в форуме бесплатное.

Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) – первый практический форум по управлению рисками в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Организатором выступает ООО «Иркутская нефтяная компания». Рассмотрено более 150 практических кейсов в области управления рисками. Общая аудитория форума - более 2 тыс. человек.