В России зафиксирован новый рекорд: 17717 заболевших коронавирусом за сутки

По данным на 29 октября, в России за последние сутки 17 717 человек заразились коронавирусом, это рекордный прирост с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 1 581 693.

Число смертей также обновило рекорд: за сутки умерли 366 человек. Общее число жертв составляет 27 301 человек.

Напомним, что аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике заражения коронавирусом число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс.