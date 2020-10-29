Новости

В России зафиксирован новый рекорд: 17717 заболевших коронавирусом за сутки

Читайте также:

Мэр Уфы умер от коронавируса
29 октября 2020
Путин предложил продлить отсрочки по налогам и мораторий на проверки бизнеса
29 октября 2020

По данным на 29 октября, в России за последние сутки 17 717 человек заразились коронавирусом, это рекордный прирост с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 1 581 693.

Число смертей также обновило рекорд: за сутки умерли 366 человек. Общее число жертв составляет 27 301 человек.

Напомним, что аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике заражения коронавирусом число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2587)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Мэр Уфы умер от коронавируса
В России зафиксирован новый рекорд: 17717 заболевших коронавирусом за сутки
Путин: в России не планируется общенациональный локдаун
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании