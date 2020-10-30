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Недельный чек россиян за год вырос на 55 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 19 по 25 октября 2020 года средний недельный чек россиян сократился, остановившись на уровне 595 рублей, что на 4 рубля ниже данных за предыдущие семь дней и на 55 рублей больше аналогичной недели прошлого года.

На минувшей неделе с 19 по 25 октября средний чек немного сократился. Недельный индекс относительно предыдущей недели с 12 по 18 октября потерял 4 рубля (0,7%) и остановился на отметке в 595 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал серьезный рост (10,2% или 55 рубля).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе также показал рост (2,6% или на 15 рублей).

«Динамика среднего чека по сравнению с прошлым годом стабильно выше, чем динамика расходов. Это говорит о структурных изменениях в частоте посещения магазинов: она снижается на фоне опасений из-за эпидемии коронавируса», - комментирует результаты исследования исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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