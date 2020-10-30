Новости

Из-за удаленки в Москве освободится 18% офисов

К июню 2021 года объем офисных площадей по текущим арендным договорам в Москве сократится на 14–18% или от 250 до 332 тыс. кв. м. Причина роста вакантности — распространение полностью или частично удаленной работы. Такой прогноз содержится в совместном исследовании компании PwC и Habidatum, с которым ознакомился РБК.

Читайте также:

Правительство не видит причин для нового локдауна
30 октября 2020
Российская экономика постепенно восстанавливается
30 октября 2020

Согласно первому сценарию, компании разрешат сотрудникам самостоятельно определять график нахождения в офисе. Всем, кто захочет работать вне офиса постоянно будет предоставлена такая возможность. Доля таких сотрудников оценивается от 0% до 19% в зависимости от отрасли. Для тех кто полностью перейдет на удаленку места в офисах предусмотрены не будут. Часть сотрудников будет работать в офисе на постоянной основе, часть 1-2 раза в неделю будет работать из дома, а остальное время — в офисе

Во втором сценарии, доля сотрудников, которым разрешат переход на постоянную удаленную работу сократится вдвое по сравнению с первым сценарием и будет составлять от 0% до 10% в зависимости от отрасли. Наиболее популярной рабочей схемой становится работа из дома 1-2 дня в неделю, такой схемы будут придерживаться согласно предположению PwC до 56% сотрудников.

Больше всего арендованные офисные площади сократятся в «Москва-Сити»: потенциальное снижение может составить 13–17% (140–180 тыс. кв. м) относительно текущего объема. Максимальный спад ожидается со стороны финансовых компаний, а также представителей секторов технологий и телекоммуникаций (55–70 тыс. кв. м).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (662)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Советник губернатора Приангарья призвал предпринимателей присоединиться к помощи медикам
Диагностический центр Иркутска со 2 ноября будет брать анализы на COVID-19 по записи
За сутки в Иркутской области умерли 17 человек с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании