Из-за удаленки в Москве освободится 18% офисов

К июню 2021 года объем офисных площадей по текущим арендным договорам в Москве сократится на 14–18% или от 250 до 332 тыс. кв. м. Причина роста вакантности — распространение полностью или частично удаленной работы. Такой прогноз содержится в совместном исследовании компании PwC и Habidatum, с которым ознакомился РБК.

Согласно первому сценарию, компании разрешат сотрудникам самостоятельно определять график нахождения в офисе. Всем, кто захочет работать вне офиса постоянно будет предоставлена такая возможность. Доля таких сотрудников оценивается от 0% до 19% в зависимости от отрасли. Для тех кто полностью перейдет на удаленку места в офисах предусмотрены не будут. Часть сотрудников будет работать в офисе на постоянной основе, часть 1-2 раза в неделю будет работать из дома, а остальное время — в офисе

Во втором сценарии, доля сотрудников, которым разрешат переход на постоянную удаленную работу сократится вдвое по сравнению с первым сценарием и будет составлять от 0% до 10% в зависимости от отрасли. Наиболее популярной рабочей схемой становится работа из дома 1-2 дня в неделю, такой схемы будут придерживаться согласно предположению PwC до 56% сотрудников.

Больше всего арендованные офисные площади сократятся в «Москва-Сити»: потенциальное снижение может составить 13–17% (140–180 тыс. кв. м) относительно текущего объема. Максимальный спад ожидается со стороны финансовых компаний, а также представителей секторов технологий и телекоммуникаций (55–70 тыс. кв. м).