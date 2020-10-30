Сбербанк выкупил 100% акций Rambler

Но интернет-издания, входящие в группу, контролировать банку не позволяет закон «О СМИ», сообщает РБК.

«Сбер» консолидирует 100% Rambler и выкупает у Александра Мамута 45% доли в холдинге, сообщил банк. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку, следует из заявления «Сбера».

Выкуп доли Мамута будет проведен несколькими траншами. Первый — в размере 3 млрд руб. — будет выплачен сразу после закрытия сделки, второй будет определен позднее и выплачен в течение года. В рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», которая будет консолидирована на балансе Rambler, уточняет «Сбер».