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Рост заболевших COVID-19 в Москве замедлился в десять раз

Также в последние два дня число выписанных из больниц превысило количество госпитализированных, сообщает РБК.

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«На этой неделе мы видим цифры, которые не превышают показателей прошлой недели. И это говорит о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса нет, и он стабилизировался», — сказал мэр города Сергей Собянин.

Он отметил также, что в последние два дня в городе впервые за долгое время госпитализировали меньше пациентов, чем выписали. «Если дальше так будет продолжаться, то мы будем постепенно высвобождать коечный фонд», — заявил Собянин. В среднем, по его словам, в городе госпитализируют около 1,2 тыс. человек в сутки. «Это большая цифра, огромная, но мы с ней справляемся», — заверил мэр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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