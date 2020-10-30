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Жительница Братска вернула долг в 708 тысяч рублей после ареста коттеджа

Жительница города Братска Иркутской области задолжала 8 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги, а также не возвращала 700 тысяч рублей по кредиту, сообщается на сайте УФССП по региону.

Чтобы побудить ее вернуть деньги, приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении земельного участка с домом в центре Братска.

Так как женщина не желала иметь ограничения в отношении своего имущества, она вернула деньги в полном объеме. Помимо этого, она оплатила 35 тысяч рублей исполнительского сбора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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