Жительница Братска вернула долг в 708 тысяч рублей после ареста коттеджа

Жительница города Братска Иркутской области задолжала 8 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги, а также не возвращала 700 тысяч рублей по кредиту, сообщается на сайте УФССП по региону.

Чтобы побудить ее вернуть деньги, приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении земельного участка с домом в центре Братска.

Так как женщина не желала иметь ограничения в отношении своего имущества, она вернула деньги в полном объеме. Помимо этого, она оплатила 35 тысяч рублей исполнительского сбора.