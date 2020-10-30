Владимир Верхошинский признан лучшим CEO в России

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский признан лучшим в России высшим руководителем по версии Ассоциации менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ». Премия «ТОП-1000 российских менеджеров» присваивается лучшим руководителям из 21 отрасли по 12 функциональным направлениям, главная номинация — «Высший руководитель».

«Сегодня главную российскую награду в области управления получил не я. Ее получила вся команда, которая за прошедшие два года проделала невероятную работу, подняв и до того эффективный и современный банк на лидерские позиции по многим направлениям. Коллеги, поздравляю нас с наградой!», — прокомментировал Владимир Верхошинский.

Владимир Верхошинский возглавил Альфа-Банк в 2018 году. Под его руководством Альфа-Банка вышел на агрессивный рост бизнеса.

— За время работы Владимира Верхошинского в Альфа-Банке количество частных клиентов банка увеличилось более чем на 4 миллиона человек, количество клиентов-юрлиц выросло почти в 2 раза, на 400 тысяч компаний.

— Банк начал трансформировать сеть отделений. Меньше, чем за год была разработана новая концепция Phygital, сочетающая физический (physical) и цифровой (digital) опыты и уже сейчас для клиентов открыты первые четыре Phygital-отделения Альфа-Банка, ближайшие годы будет запущено еще более 300 отделений нового формата.

— В период пандемии 70% команды банка успешно перешли на удаленную работу, при этом эффективность работы повысилась. Осенью 2020 года Альфа-Банк первым из российских банков начал открывать региональные мини-офисы, рассчитанные на удаленных сотрудников.

— Альфа-Банк начал выдавать ипотеку полностью онлайн, а также начал предлагать ипотеку совместно с Яндекс.Недвижимостью.

— Контакт-центр банка теперь может узнавать клиентов по голосу с помощью биометрической системы, это быстрее, удобнее и безопаснее, чем проверка кодового слова. Также в отделениях нового формата появилась лицевая биометрия для клиентов.

— За последние два года Альфа-Банк получил множество престижных российских и международных наград, среди них «Банк года в России» по версии наиболее авторитетного журнала The Banker (входит в группу Financial Times), а агентство Markswebb признало приложение банка лучшим в стране в категории Digital Office.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно в течение 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Список 1000 лучших публикуется ежегодно на страницах федерального издания газеты «КоммерсантЪ». Менеджеры, занявшие первые места рейтинга в своих отраслях и функциональных направлениях, становятся претендентами на премию «ТОП-1000 российских менеджеров».