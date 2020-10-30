Сбер увеличивает долю в Rambler Group до 100%

Сбер консолидирует 100% «Рамблера» и выкупает у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Платёж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 млрд руб. — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определён позднее и выплачен в течение года. Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group. Сбер стал акционером Rambler Group в 2019 году, в июле 2020 года увеличив свою долю в капитале группы до 55%.

Сбер доволен достигнутыми с 2019 года результатами сотрудничества, скоростью развития активов Rambler Group и их синергиями с экосистемой. Наличие медиаактивов позволяет создавать уникальные продукты и сервисы и обеспечить новый клиентский опыт. Уже сегодня сервис Okko входит в подписку СберПрайм. В 2019 году была запущена в продажу приставка Оkko SmartBox — первый совместный девайс компаний экосистемы, на основе которого в этом году был представлен SberBox. В дальнейшем Okko войдёт в SberPortal — первый в мире мультимедийный смарт-дисплей с премиальной акустикой, виртуальным ассистентом, сенсорным, голосовым и жестовым управлением.

Основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов. Сбер сохранит фокус на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России. Сбер также планирует укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы создаём нашу экосистему вокруг первоклассных финансовых сервисов, оставаясь лучшим банком в стране для частных лиц и организаций. Мы всегда идём за потребностями наших клиентов, стараемся соответствовать их нуждам и пожеланиям и уже сейчас предлагаем самый широкий спектр востребованных сервисов и услуг. Новости и развлекательный контент — важная составляющая любой экосистемы, а Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом. Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы ещё более технологичными, интересными и удобными для клиентов. Мы ценим вклад Александра Мамута в развитие холдинга и благодарим его за совместное эффективное сотрудничество».

Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений, объединяющий медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko. На площадках Rambler Group люди суммарно проводят более 24 млн часов в месяц, за этот период совершено более 440 млн визитов. В 2020 году количество уникальных пользователей суммарно выросло на 17%. Группа обладает полным стеком рекламных технологий RTB (Real Time Bidding), среди которых ATD «Лето», DMP, SSP, DSP и другие. Неперсонифицированные данные о пользователях и современные технологии позволяют обеспечивать наилучшее качество размещения рекламы и создавать инновационные рекламные продукты.

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 66 млн пользователей. В него входят более 30 активов медиа и сервисов, в том числе: портал «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов. Ядро аудитории — 25-45 лет. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий. Rambler&Co также включает ряд B2B- и B2C-активов, среди которых сервисно-медийная платформа «Афиша», крупнейшая онлайн-платформа по продаже билетов в кино «Рамблер/касса» и другие.

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов. В первом полугодии 2020 года Okko стал паритетным лидером рынка, показав рост выручки на 127%. За год ежемесячная аудитория Okko увеличилась в 6 раз и на сегодня насчитывает 17 млн человек. В библиотеке Okko — более 70 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и образовательных программ от ведущих мировых и независимых студий. Часть контента произведена собственным подразделением сервиса Okko Studios, которое совместно со Сбером представило проект «Третьяковка со Шнуром». Также был запущен совместный уникальный проект «Искусство Онлайн», раздвигающий географические рамки и открывающий доступ к сокровищнице высокой культуры — постановкам главных российских и зарубежных театров, концертам классической музыки и экскурсиям по музеям мира. Контент из области искусства набрал более 8 млн просмотров. Также Okko совместно со Сбером запустил еженедельные выступления любимых рок- и поп-исполнителей — проект «Шоу ON!», направленный на поддержку зрителей во время пандемии. В том числе на платформе доступен сервис Okko Спорт, одним из первых в мире запустивший спортивные онлайн-трансляции. Okko Спорт является официальным вещателем Английской Премьер-лиги, MLS и отборочных матчей КОНКАКАФ к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, а с 2021 года сервис будет эксклюзивно показывать бои Bellator в России.

Кинотеатр «Художественный» — первый кинотеатр в Москве, культовое сооружение исторического значения, работы по реконструкции и ремонту которого планируется завершить в ближайшее время. Архитектурно-планировочные решения позволят максимально включить кинотеатр в городскую среду, сделать эту площадку местом притяжения жителей и гостей города, а также представителей киноиндустрии.