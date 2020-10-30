В четыре раза больше льготных образовательных кредитов в новом учебном году выдал Сбербанк

С начала нового учебного года Сбербанк выдал образовательных кредитов с государственной поддержкой в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общий портфель таких кредитов достиг 4,7 млрд рублей. Главной причиной такого роста стали более привлекательные условия.

Всего по этой программе Сбербанк работает уже с 543 вузами, а их количество продолжает расти. По количеству кредитов на образование от Сбербанка лидируют: РАНХиГС; НИУ «Высшая школа экономики»; Российский университет дружбы народов; МГУ имени М. В. Ломоносова; Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

Самые популярные специальности, на обучение по которым клиенты берут льготные образовательные кредиты: экономика; юриспруденция; медицина.

Средний платёж на период обучения по льготным кредитам составляет 814 рублей в месяц, что сравнимо со стоимостью проездного на метро или похода в кино. Самый крупный образовательный кредит, взятый по программе, составил 3,4 млн рублей, а возраст самого взрослого студента, которому Сбербанк помог получить образование, — 58 лет.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Для Сбербанка образовательные кредиты — не просто коммерческий продукт, это инструмент решения важной социальной задачи — повышения доступности высшего образования. В рамках нашей ESG-повестки развитие человеческого капитала — это одно из приоритетных направлений, которое создаёт дополнительные возможности прежде всего для российской молодёжи».

В конце августа 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2020 года № 1256 и во исполнение поручения Президента РФ от 10 июня 2020 года Сбербанк снизил ставку по кредитам на образование с господдержкой с 8,5% до 3%. Оформить такой кредит может любой студент вуза, имеющего государственную лицензию, без поручителей, обязательного страхования и залога. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка.