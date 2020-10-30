В Бурятии выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 30 октября зарегистрировано 11 331 (+226) случаев заражения COVID-2019. 66% (7 449) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Из 226 новых случаев COVID-19: 141 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 417 коек, занято – 2 122, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1857, свободно 295 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,8%.

Амбулаторное лечение проходят 1 536 пациентов с COVID-19, наблюдается 6 054 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 7 772 (+80) человек. Дополнительно снято с наблюдения 139 пациентов. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 166 (+8) человек.