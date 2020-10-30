Новости Сбер показал чистую прибыль за 3 квартал 2020 года в размере 271,4 млрд руб. 29 октября 2020 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев 2020 года и по состоянию на 30 сентября 2020 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Финансовый директор Александра Бурико отметила: «Восстановление деловой и потребительской активности в 3 квартале на фоне снятия карантинных ограничений и масштабной программы поддержки бизнеса и населения способствовали существенному росту кредитного портфеля и транзакционного бизнеса Сбера. Дальнейшее развитие цифровых сервисов и реализация антикризисной программы оптимизации расходов позволили повысить эффективность: C/I снизился до 29,6%. За отчетный квартал Сбер заработал чистую прибыль в размере 271,4 млрд рублей, а рентабельность капитала5 составила 22,8%. Мы ожидаем некоторое замедление бизнес активности в 4 квартале на фоне продолжения пандемии. Тем не менее, наше устойчивое финансовое положение и предстоящее сезонное оживление позволяют придерживаться осторожно оптимистичного прогноза до конца года.» Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 3 квартал 2020: Чистая прибыль Группы составила 271,4 млрд руб. (+73,9% г/г), а чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 265,6 млрд руб. (+15,1% г/г).

Прибыль на обыкновенную акцию составила 11,82 руб. (+63,0% г/г); прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 11,55 руб. (+7,7% г/г);

Рентабельность капитала5 составила 22,8%; рентабельность активов6 составила 3,2%;

Кредиты Группы1 на конец 3 квартала составили 24,5 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 5,7%. Розничный кредитный портфель вырос на 7,4% до 8,9 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель составил 15,7 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 5,2%.

Количество активных клиентов - физических лиц увеличилось на 1,3 млн человек и составило 98,2 млн человек;

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за квартал на 3 млн человек до 63 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 2,4 млн человек до 29,6 млн человек, DAU/MAU приблизился к 47%;

Количество активных корпоративных клиентов составило 2,7 млн, а количество клиентов цифровых каналов превысило 2,3 млн;

На конец 3 квартала 2020 г. более 13 млн клиентов используют Sber ID, единый логин для более 90 сервисов экосистемы Сбера и партнеров. Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках В млрд руб., если не указано иное 3 кв 3 кв 2 кв 3 кв 3 кв 9 мес 9 мес 9 мес 2020 2019 2020 2020/ 2020/ 2020 2019 2020/ 3 кв 2 кв 9 мес 2019, 2020, 2019, % изм % изм % изм Чистые процентные доходы 411,3 353,9 398,5 16,2% 3,2% 1 181,7 1 044,5 13,1% Чистые комиссионные доходы 147,7 130,0 120,0 13,6% 23,1% 394,1 349,6 12,7% Прочие непроцентные доходы / (расходы) 3 33,6 27,1 -3,6 24,0% -1033,3% 40,3 79,6 -49,4% Операционные доходы до резервов 2 592,6 511,0 514,9 16,0% 15,1% 1 616,1 1 473,7 9,7% Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: -85,7 -54,0 -132,9 58,7% -35,5% -385,7 -108,3 256,1% Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам -63,3 -30,6 -126,5 106,9% -50,0% -327,8 -57,1 474,1% Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества -22,4 -23,4 -6,4 -4,3% 250,0% -57,9 -51,2 13,1% Чистое восстановление резерва по обязательствам кредитного характера 1,9 -3,9 -0,7 -148,7% -371,4% -13,4 -2,0 570,0% Операционные расходы -175,5 -167,4 -172,4 4,8% 1,8% -517,1 -486,6 6,3% Чистая прибыль от продолжающейся деятельности 265,6 230,8 166,7 15,1% 59,3% 552,8 702,8 -21,3% Прибыль от прекращенной деятельности 5,8 -74,7 0,0 -107,8% NA 5,8 -69,8 -108,3% Чистая прибыль 271,4 156,1 166,7 73,9% 62,8% 558,6 633,0 -11,8% Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб. 11,55 10,72 7,78 7,7% 48,5% 24,94 31,94 -21,9% Прибыль на обыкновенную акцию, руб. 11,82 7,25 7,78 63,0% 51,9% 25,21 28,70 -12,2% Совокупный доход 293,6 271,8 229,1 8,0% 28,2% 644,2 758,7 -15,1% Основные финансовые коэффициенты Рентабельность капитала5 22,8% 15,2% 14,2% -- -- 15,9% 20,9% -- Рентабельность активов6 3,2% 3,1% 2,1% -- -- 2,2% 3,2% -- Чистая процентная маржа 5,48% 5,30% 5,61% -- -- 5,52% 5,33% -- Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости) 111 бп 63 бп 224 бп -- -- 194 бп 41 бп -- Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) 143 бп 106 бп 225 бп -- -- 219 бп 72 бп -- Отношение операционных расходов к операционным доходам 2 29,6% 32,8% 33,5% -- -- 32,0% 33,0% -- Основные показатели отчета о финансовом положении В млрд руб., если не указано иное 30.09.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.09.2020/ 30.09.2020/ 30.06.2020, 31.12.2019, % изм % изм Кредиты1: 24 546,2 22 852,1 21 749,4 7,4% 12,9% Кредиты юридическим лицам 1 15 664,3 14 582,1 13 865,4 7,4% 13,0% Кредиты физическим лицам 1 8 881,9 8 270,0 7 884,0 7,4% 12,7% Портфель ценных бумаг 5 687,8 4 845,0 4 369,7 17,4% 30,2% Всего активов 35 123,8 32 383,4 29 958,9 8,5% 17,2% Средства клиентов всего: 25 152,1 23 312,4 21 574,4 7,9% 16,6% Средства физических лиц 15 759,1 15 108,2 14 209,6 4,3% 10,9% Средства корпоративных клиентов 9 393,0 8 204,2 7 364,8 14,5% 27,5% Балансовая стоимость на акцию4, руб. 214,2 213,4 198,3 0,4% 8,0% Основные финансовые коэффициенты Отношение чистых кредитов к депозитам 91,2% 90,9% 94,4% -- -- Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) 6,9% 7,5% 7,5% -- -- Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости 98,4% 102,0% 89,3% -- -- Чистые процентные доходы за 3 квартал 2020 года выросли на 16,2% г/г до 411,3 млрд руб. Процентные доходы в 3 квартале 2020 года сократились на 0,5% г/г до 599,4 млрд руб. в связи со снижением доходности кредитного портфеля вслед за рыночными процентными ставками. Розничный кредитный портфель вырос на 7,4% за 3 квартал 2020 года и составил 8,9 трлн руб., что связано с восстановлением потребительской активности после снятия карантинных ограничений и привлекательным предложениям по ставкам на кредиты. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле осталась на уровне 36,2%. Доходность розничных кредитов понизилась за квартал на 10 бп до 11,8%. Ипотечный портфель вырос за квартал на 8,5%, чему преимущественно способствовал высокий спрос на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки приблизилась к 40%. При этом ощутимый вклад в развитие ипотечного кредитования вносят цифровые сервисы платформы недвижимости Сбера, ежемесячная аудитория которой увеличилась за квартал на 2,8 млн до 10,3 млн пользователей. Портфель потребительских кредитов вырос на 6,9% за квартал за счет повышения спроса при одновременном снижении стоимости кредитов с учетом рыночной конъюнктуры и сезонных предложений. Также росту потребительского кредитования способствовало увеличение выдач в цифровых каналах до 73%. Корпоративный портфель1 вырос на 7,4% за 3 квартал 2020 года до 15,7 трлн руб., что отражает как рекордные выдачи, так и эффект от ослабления рубля. Рост портфеля без учета валютной переоценки составил 5,2%. Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 30 бп до 6,8%.

На текущий момент в рамках государственных и собственных программ поддержки бизнеса Сбер заключил кредитные договоры на общую сумму свыше 400 млрд руб. Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 24,4% г/г в 3 квартале 2020 года до 188,1 млрд руб., что отражает тренд рыночных процентных ставок и эффект от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов. Отчисления в фонд страхования вкладов сократились за 3 квартал на 24,8% г/г до 16,1 млрд руб. Средства физических лиц выросли на 4,3% за 3 квартал 2020 года и составили 15,8 трлн руб. Стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 10 бп до 4,0%.

Средства корпоративных клиентов выросли за 3 квартал 2020 на 14,5% до 9,4 трлн руб., при этом без учета валютной переоценки рост составил 7,9%. Стоимость срочных депозитов снизилась за квартал на 10 бп до 3,0%. Отношение чистых кредитов к депозитам составило 91,2% по итогам 3 квартала 2020 года, увеличившись на 0,3 пп по сравнению с прошлым кварталом. Портфель ценных бумаг вырос на 17,4% за 3 квартал и составил 5 687,8 млрд руб., что связано в основном с приобретением ОФЗ с переменным купонным доходом на сумму около 500 млрд руб. для целей формирования буфера ликвидности при отсутствии влияния на достаточность капитала и минимальном влиянии на процентный риск. Рост чистых комиссионных доходов Группы составил 13,6% г/г в 3 квартале 2020 года до 147,7 млрд руб., благодаря высокой транзакционной активности. Сбер продолжал развивать цифровые сервисы и бесконтактные решения, которые вошли в привычки многих клиентов во время карантина. В 3 квартале был внедрен собственный кошелек SberPay для бесконтактной оплаты в офлайн и интернет-магазинах.

В приложении СберБанкОнлайн появились единая подписка на сервисы экосистемы Сбер-Прайм и самообучающийся голосовой ассистент.

Чистые доходы по банковским картам выросли на 14,5% г/г на фоне восстановления объемов эквайринга и активности деловых партнеров.

Транспортный эквайринг стал доступен в 131 российском городе.

За 3 квартал более трети всех клиентов уже не проводят операции с наличностью, а доля безналичных платежей составила 89,7%. Брокерские услуги показывают ускоренный рост на фоне расширения выбора инвестиционных инструментов. По итогам 9 месяцев 2020 количество брокерских счетов на платформе «Сбербанк Инвестор» удвоилось и превысило 2,5 млн. По данным управленческого учета совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 28,9 млрд руб (-10% г/г) в 3 квартале 2020 года. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбера выросли за 3 квартал на 4,4% и составили 1,66 трлн руб. Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 3 квартале 2020 года выросли на 4,8% г/г и составили 175,5 млрд руб. Сдержанные темпы роста расходов обеспечиваются программой повышения эффективности бизнеса в условиях пандемии. Рост расходов на персонал замедлился до 2,1% г/г в связи с выравниванием сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат в июле прошлого года. Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 29,6%, снизившись на 3,2 пп г/г. Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 62,5 млрд руб. за 3 квартал 2020 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 111 бп в 3 квартале 2020 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. В 3 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 22,4 млрд руб. Совокупные расходы на кредитный риск составили 84,9 млрд руб., а совокупная стоимость кредитного риска снизилась на 82 бп в 3 квартале 2020 года и составила 143 бп. В 3 квартале 2020 года кредитное качество портфеля оставалось стабильным. Снижение доли обесцененных кредитов на 0,6 пп до 6,9% в части кредитов по амортизированной стоимости носило преимущественно технический характер и было в большей степени связано с мероприятиями по урегулированию задолженности группы Евроцемент. Сбер по согласованию с предыдущим бенефициаром консолидировал 100% акций головной компании этой группы, и в настоящее время ведётся поиск инвесторов в целях последующей реализации акций в интересах Сбера. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 3 квартале 2020 года снизилось по сравнению с прошлым кварталом на 3,6 пп до 98,4%. Основные показатели достаточности капитала4 Данные рассчитаны на основе стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов. Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии со стандартизированным подходом, для отчётного периода на 30.09.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как в предыдущих периодах расчет проведен на основании принципов Basel III. Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР), для отчётных периодов на 30.09.2020 и 30.06.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как для отчетного периода на 31.12.2019 согласно принципам Basel III. 30.09.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.09.2020 / 30.06.2020 / млрд руб., если не указано иное 30.06.2020, % изм 31.12.2019, % изм Базовый капитал 1-го уровня 4 554,8 4 721,2 4 375,4 -3,5% 4,1% Капитал 1-го уровня 4 704,8 4 721,2 4 375,4 -0,3% 7,5% Общий капитал 4 836,4 4 863,2 4 433,5 -0,6% 9,1% Активы, взвешенные с учетом риска 34 004,7 31 936,4 32 634,1 6,5% 4,2% Кредитный риск 29 468,4 27 538,6 28 062,7 7,0% 5,0% Операционный риск 3 486,8 3 486,8 3 486,8 0,0% 0,0% Рыночный риск 1 049,5 911,0 1 084,6 15,2% -3,2% Коэффициенты достаточности капитала Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня 13,39% 14,78% 13,41% -- -- Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня 13,84% 14,78% 13,41% -- -- Коэффициент достаточности общего капитала 14,22% 15,23% 13,59% -- -- Показатель финансового рычага 12,7% 13,7% 13,7% -- -- Базовый капитал 1-го уровня сократился на 3,5% до 4 554,8 млрд руб. за счет объявленных в 3 квартале дивидендов за 2019 год. Капитал 1-го уровня сократился на 0,3% до 4 704,8 млрд руб. В 3 квартале в составе источников добавочного капитала был учтен субординированный кредит в размере 150 млрд руб., требования по которому ранее были переданы Банком России в пользу Минфина. Общий капитал Группы за квартал изменился несущественно и составил 4 836,4 млрд руб. на 30 сентября 2020 года. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 6,5% за 3 квартал 2020 года до 34 004,7 млрд руб., что произошло в основном за счет увеличения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 7,0%, вызванного ростом кредитного портфеля и его валютной переоценкой. Данный рост был частично компенсирован снижением риск-взвешенных активов в связи с переходом на принципы Basel 3.5 в стандартизированном подходе и отменой макро-надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 01.09.2019. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 92,9% до 92,0%. Показатель финансового рычага Группы в 3 квартале 2020 года снизился на 100 бп до 12,7%. За 3 квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня снизился на 139 бп до 13,39%, капитала первого уровня - на 94 бп до 13,84%, а общего капитала –на 101 бп до 14,22%. 1 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) 2 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества 3 Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом расходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по условным обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы 4 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные) 5 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина 6 На основе прибыли от продолжающейся деятельностисоблюдать. eg

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