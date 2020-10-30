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Сбер показал чистую прибыль за 3 квартал 2020 года в размере 271,4 млрд руб.

29 октября 2020 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал  промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев 2020 года и по состоянию на 30 сентября 2020 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. 

Финансовый директор Александра Бурико отметила: 

«Восстановление деловой и потребительской активности в 3 квартале на фоне снятия карантинных ограничений и масштабной программы поддержки бизнеса и населения способствовали существенному росту кредитного портфеля и транзакционного бизнеса Сбера. Дальнейшее развитие цифровых сервисов и реализация антикризисной программы оптимизации расходов позволили повысить эффективность: C/I снизился до 29,6%. 

За отчетный квартал Сбер заработал чистую прибыль в размере 271,4 млрд рублей, а рентабельность капитала5 составила 22,8%. 

Мы ожидаем некоторое замедление бизнес активности в 4 квартале на фоне продолжения пандемии. Тем не менее, наше устойчивое финансовое положение и предстоящее сезонное оживление позволяют придерживаться осторожно оптимистичного прогноза до конца года.»  

Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 3 квартал 2020: 

  • Чистая прибыль Группы составила 271,4 млрд руб. (+73,9% г/г), а чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 265,6 млрд руб. (+15,1% г/г).
  • Прибыль на обыкновенную акцию составила 11,82 руб. (+63,0% г/г); прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 11,55 руб. (+7,7% г/г);
  • Рентабельность капитала5 составила 22,8%; рентабельность активов6 составила 3,2%;
  • Кредиты Группы1 на конец 3 квартала составили 24,5 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 5,7%. Розничный кредитный портфель вырос на 7,4% до 8,9 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель составил 15,7 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 5,2%. 
  • Количество активных клиентов - физических лиц увеличилось на 1,3 млн человек и составило 98,2 млн человек; 
  • Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за квартал на 3 млн человек до 63 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 2,4 млн человек до 29,6 млн человек, DAU/MAU приблизился к 47%; 
  • Количество активных корпоративных клиентов составило 2,7 млн, а количество клиентов цифровых каналов превысило 2,3 млн;
  • На конец 3 квартала 2020 г. более 13 млн клиентов используют Sber ID, единый логин для более 90 сервисов экосистемы Сбера и партнеров. 

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

В млрд руб., если не указано иное

 

3 кв

3 кв

2 кв

3 кв

3 кв

9 мес

9 мес

9 мес

 

2020

2019

2020

2020/

2020/

2020

2019

2020/

 

 

 

 

3 кв

2 кв

 

 

9 мес

 

 

 

 

2019,

2020,

 

 

2019,

 

 

 

 

% изм

% изм

 

 

% изм

Чистые процентные доходы

411,3

353,9

398,5

16,2%

3,2%

1 181,7

1 044,5

13,1%

Чистые комиссионные доходы

147,7

130,0

120,0

13,6%

23,1%

394,1

349,6

12,7%

Прочие непроцентные доходы / (расходы) 3

33,6

27,1

-3,6

24,0%

-1033,3%

40,3

79,6

-49,4%

Операционные доходы до резервов 2

592,6

511,0

514,9

16,0%

15,1%

1 616,1

1 473,7

9,7%

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: 

-85,7

-54,0

-132,9

58,7%

-35,5%

-385,7

-108,3

256,1%

Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам

-63,3

-30,6

-126,5

106,9%

-50,0%

-327,8

-57,1

474,1%

Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

-22,4

-23,4

-6,4

-4,3%

250,0%

-57,9

-51,2

13,1%

Чистое восстановление резерва по обязательствам кредитного характера 

1,9

-3,9

-0,7

-148,7%

-371,4%

-13,4

-2,0

570,0%

Операционные расходы

-175,5

-167,4

-172,4

4,8%

1,8%

-517,1

-486,6

6,3%

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности

265,6

230,8

166,7

15,1%

59,3%

552,8

702,8

-21,3%

Прибыль от прекращенной деятельности

5,8

-74,7

0,0

-107,8%

NA

5,8

-69,8

-108,3%

Чистая прибыль 

271,4

156,1

166,7

73,9%

62,8%

558,6

633,0

-11,8%

Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб.

11,55

10,72

7,78

7,7%

48,5%

24,94

31,94

-21,9%

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

11,82

7,25

7,78

63,0%

51,9%

25,21

28,70

-12,2%

Совокупный доход

293,6

271,8

229,1

8,0%

28,2%

644,2

758,7

-15,1%

 

Основные финансовые коэффициенты 

Рентабельность капитала5 

22,8%

15,2%

14,2%

--

--

15,9%

20,9%

--

Рентабельность активов6 

3,2%

3,1%

2,1%

--

--

2,2%

3,2%

--

Чистая процентная маржа

5,48%

5,30%

5,61%

--

--

5,52%

5,33%

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

 111 бп 

 63 бп 

 224 бп 

 -- 

 -- 

 194 бп 

 41 бп 

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

 143 бп 

 106 бп 

 225 бп 

 -- 

 -- 

 219 бп 

 72 бп 

--

Отношение операционных расходов к операционным доходам 2

29,6%

32,8%

33,5%

--

--

32,0%

33,0%

--
 

 

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд руб., если не указано иное

 

30.09.2020

30.06.2020

31.12.2019

30.09.2020/

30.09.2020/

 

 

 

 

30.06.2020,

31.12.2019,

 

 

 

 

% изм

% изм

Кредиты1:

     24 546,2 

     22 852,1 

     21 749,4 

7,4%

12,9%

Кредиты юридическим лицам 1

     15 664,3 

     14 582,1 

     13 865,4 

7,4%

13,0%

Кредиты физическим лицам 1

      8 881,9 

      8 270,0 

      7 884,0 

7,4%

12,7%

Портфель ценных бумаг

      5 687,8 

      4 845,0 

      4 369,7 

17,4%

30,2%

Всего активов 

     35 123,8 

     32 383,4 

     29 958,9 

8,5%

17,2%

Средства клиентов всего:

     25 152,1 

     23 312,4 

     21 574,4 

7,9%

16,6%

Средства физических лиц

    15 759,1 

    15 108,2 

    14 209,6 

4,3%

10,9%

Средства корпоративных клиентов

      9 393,0 

      8 204,2 

      7 364,8 

14,5%

27,5%

Балансовая стоимость на акцию4, руб.

         214,2 

         213,4 

         198,3 

0,4%

8,0%

Основные финансовые коэффициенты

Отношение чистых кредитов к депозитам

91,2%

90,9%

94,4%

--

--

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)

6,9%

7,5%

7,5%

--

--

Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

98,4%

102,0%

89,3%

--

--
 

Чистые процентные доходы за 3 квартал 2020 года выросли на 16,2% г/г до 411,3 млрд руб. 

Процентные доходы в 3 квартале 2020 года сократились на 0,5% г/г до 599,4 млрд руб. в связи со снижением доходности кредитного портфеля вслед за рыночными процентными ставками. 

  • Розничный кредитный портфель вырос на 7,4% за 3 квартал 2020 года и составил 8,9 трлн руб., что связано с восстановлением потребительской активности после снятия карантинных ограничений и привлекательным предложениям по ставкам на кредиты. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле осталась на уровне 36,2%. Доходность розничных кредитов понизилась за квартал на 10 бп до 11,8%. 
    • Ипотечный портфель вырос за квартал на 8,5%, чему преимущественно способствовал высокий спрос на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки приблизилась к 40%.  При этом ощутимый вклад в развитие ипотечного кредитования вносят цифровые сервисы платформы недвижимости Сбера, ежемесячная аудитория которой увеличилась за квартал на 2,8 млн до 10,3 млн пользователей. 
    • Портфель потребительских кредитов вырос на 6,9% за квартал за счет повышения спроса при одновременном снижении стоимости кредитов с учетом рыночной конъюнктуры и сезонных предложений. Также росту потребительского кредитования способствовало увеличение выдач в цифровых каналах до 73%. 
    • Корпоративный портфель1 вырос на 7,4% за 3 квартал 2020 года до 15,7 трлн руб., что отражает как рекордные выдачи, так и эффект от ослабления рубля. Рост портфеля без учета валютной переоценки составил 5,2%. Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 30 бп до 6,8%.
  • На текущий момент в рамках государственных и собственных программ поддержки бизнеса Сбер заключил кредитные договоры на общую сумму свыше 400 млрд руб.    

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 24,4% г/г в 3 квартале 2020 года до 188,1 млрд руб., что отражает тренд рыночных процентных ставок и эффект от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов. Отчисления в фонд страхования вкладов сократились за 3 квартал на 24,8% г/г до 16,1 млрд руб. 

  • Средства физических лиц выросли на 4,3% за 3 квартал 2020 года и составили 15,8 трлн руб. Стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 10 бп до 4,0%. 
  • Средства корпоративных клиентов выросли за 3 квартал 2020 на 14,5% до 9,4 трлн руб., при этом без учета валютной переоценки рост составил 7,9%. Стоимость срочных депозитов снизилась за квартал на 10 бп до 3,0%. 

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 91,2% по итогам 3 квартала 2020 года, увеличившись на 0,3 пп по сравнению с прошлым кварталом.

Портфель ценных бумаг вырос на 17,4% за 3 квартал и составил 5 687,8 млрд руб., что связано в основном с приобретением ОФЗ с переменным купонным доходом на сумму около 500 млрд руб. для целей формирования буфера ликвидности при отсутствии влияния на достаточность капитала и минимальном влиянии на процентный риск. 

Рост чистых комиссионных доходов Группы составил 13,6% г/г в 3 квартале 2020 года до 147,7 млрд руб., благодаря высокой транзакционной активности. 

  • Сбер продолжал развивать цифровые сервисы и бесконтактные решения, которые вошли в привычки многих клиентов во время карантина. В 3 квартале был внедрен собственный кошелек SberPay для бесконтактной оплаты в офлайн и интернет-магазинах.
  • В приложении СберБанкОнлайн появились единая подписка на сервисы экосистемы Сбер-Прайм и самообучающийся голосовой ассистент. 
  • Чистые доходы по банковским картам выросли на 14,5% г/г на фоне восстановления объемов эквайринга и активности деловых партнеров. 
  • Транспортный эквайринг стал доступен в 131 российском городе.
  • За 3 квартал более трети всех клиентов уже не проводят операции с наличностью, а доля безналичных платежей составила 89,7%.  

Брокерские услуги показывают ускоренный рост на фоне расширения выбора инвестиционных инструментов. По итогам 9 месяцев 2020 количество брокерских счетов на платформе «Сбербанк Инвестор» удвоилось и превысило 2,5 млн. 

По данным управленческого учета совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 28,9 млрд руб (-10% г/г) в 3 квартале 2020 года. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбера выросли за 3 квартал на 4,4% и составили 1,66 трлн руб.  

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 3 квартале 2020 года выросли на 4,8% г/г и составили 175,5 млрд руб. Сдержанные темпы роста расходов обеспечиваются программой повышения эффективности бизнеса в условиях пандемии. Рост расходов на персонал замедлился до 2,1% г/г в связи с выравниванием сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат в июле прошлого года.

Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 29,6%, снизившись на 3,2 пп г/г. 

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 62,5 млрд руб. за 3 квартал 2020 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 111 бп в 3 квартале 2020 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. В 3 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 22,4 млрд руб. Совокупные расходы на кредитный риск составили 84,9 млрд руб., а совокупная стоимость кредитного риска снизилась на 82 бп в 3 квартале 2020 года и составила 143 бп.  

В 3 квартале 2020 года кредитное качество портфеля оставалось стабильным. Снижение доли обесцененных кредитов на 0,6 пп до 6,9% в части кредитов по амортизированной стоимости носило преимущественно технический характер и было в большей степени связано с мероприятиями по урегулированию задолженности группы Евроцемент. Сбер по согласованию с предыдущим бенефициаром консолидировал 100% акций головной компании этой группы, и в настоящее время ведётся поиск инвесторов в целях последующей реализации акций в интересах Сбера. 

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 3 квартале 2020 года снизилось по сравнению с прошлым кварталом на 3,6 пп до 98,4%. 

 

Основные показатели достаточности капитала4

 

Данные рассчитаны на основе стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов.

Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии со стандартизированным подходом, для отчётного периода на 30.09.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как в предыдущих периодах расчет проведен на основании принципов Basel III. 

Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР), для отчётных периодов на 30.09.2020 и 30.06.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как для отчетного периода на 31.12.2019 согласно принципам Basel III.

 

 

30.09.2020

30.06.2020

31.12.2019

30.09.2020 /

30.06.2020 /

млрд руб., если не указано иное

 

 

 

30.06.2020, 

% изм

31.12.2019,

 % изм

Базовый капитал 1-го уровня

       4 554,8 

       4 721,2 

       4 375,4 

-3,5%

4,1%

Капитал 1-го уровня 

       4 704,8 

       4 721,2 

       4 375,4 

-0,3%

7,5%

Общий капитал 

       4 836,4 

       4 863,2 

       4 433,5 

-0,6%

9,1%

Активы, взвешенные с учетом риска 

     34 004,7 

      31 936,4 

      32 634,1 

6,5%

4,2%

   Кредитный риск

    29 468,4 

     27 538,6 

     28 062,7 

7,0%

5,0%

   Операционный риск

      3 486,8 

       3 486,8 

       3 486,8 

0,0%

0,0%

   Рыночный риск

      1 049,5 

          911,0 

       1 084,6 

15,2%

-3,2%

 

Коэффициенты достаточности капитала

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня 

13,39%

14,78%

13,41%

--

--

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня

13,84%

14,78%

13,41%

--

--

Коэффициент достаточности общего капитала 

14,22%

15,23%

13,59%

--

--

Показатель финансового рычага  

12,7%

13,7%

13,7%

--

--
 

Базовый капитал 1-го уровня сократился на 3,5% до 4 554,8 млрд руб. за счет объявленных в 3 квартале дивидендов за 2019 год. 

Капитал 1-го уровня сократился на 0,3% до 4 704,8 млрд руб. В 3 квартале в составе источников добавочного капитала был учтен субординированный кредит в размере 150 млрд руб., требования по которому ранее были переданы Банком России в пользу Минфина. 

Общий капитал Группы за квартал изменился несущественно и составил 4 836,4 млрд руб. на 30 сентября 2020 года. 

Активы Группы, взвешенные с учетом рискавыросли на 6,5% за 3 квартал 2020 года до 34 004,7 млрд руб., что произошло в основном за счет увеличения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 7,0%, вызванного ростом кредитного портфеля и его валютной переоценкой. Данный рост был частично компенсирован снижением риск-взвешенных активов в связи с переходом на принципы Basel 3.5 в стандартизированном подходе и отменой макро-надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 01.09.2019. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 92,9% до 92,0%.

Показатель финансового рычага Группы в 3 квартале 2020 года снизился на 100 бп до 12,7%.

За 3 квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня снизился на 139 бп до 13,39%, капитала первого уровня - на 94 бп до 13,84%, а общего капитала –на 101 бп до 14,22%. 

 

1 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)

2 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества

 3 Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом расходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов;  Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по условным обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы

4 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

5 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина

6 На основе прибыли от продолжающейся деятельностисоблюдать.


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