Сбер показал чистую прибыль за 3 квартал 2020 года в размере 271,4 млрд руб.

29 октября 2020 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев 2020 года и по состоянию на 30 сентября 2020 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
Финансовый директор Александра Бурико отметила:
«Восстановление деловой и потребительской активности в 3 квартале на фоне снятия карантинных ограничений и масштабной программы поддержки бизнеса и населения способствовали существенному росту кредитного портфеля и транзакционного бизнеса Сбера. Дальнейшее развитие цифровых сервисов и реализация антикризисной программы оптимизации расходов позволили повысить эффективность: C/I снизился до 29,6%.
За отчетный квартал Сбер заработал чистую прибыль в размере 271,4 млрд рублей, а рентабельность капитала5 составила 22,8%.
Мы ожидаем некоторое замедление бизнес активности в 4 квартале на фоне продолжения пандемии. Тем не менее, наше устойчивое финансовое положение и предстоящее сезонное оживление позволяют придерживаться осторожно оптимистичного прогноза до конца года.»
Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 3 квартал 2020:
- Чистая прибыль Группы составила 271,4 млрд руб. (+73,9% г/г), а чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 265,6 млрд руб. (+15,1% г/г).
- Прибыль на обыкновенную акцию составила 11,82 руб. (+63,0% г/г); прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 11,55 руб. (+7,7% г/г);
- Рентабельность капитала5 составила 22,8%; рентабельность активов6 составила 3,2%;
- Кредиты Группы1 на конец 3 квартала составили 24,5 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 5,7%. Розничный кредитный портфель вырос на 7,4% до 8,9 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель составил 15,7 трлн руб., рост без учета валютной переоценки составил 5,2%.
- Количество активных клиентов - физических лиц увеличилось на 1,3 млн человек и составило 98,2 млн человек;
- Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за квартал на 3 млн человек до 63 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 2,4 млн человек до 29,6 млн человек, DAU/MAU приблизился к 47%;
- Количество активных корпоративных клиентов составило 2,7 млн, а количество клиентов цифровых каналов превысило 2,3 млн;
- На конец 3 квартала 2020 г. более 13 млн клиентов используют Sber ID, единый логин для более 90 сервисов экосистемы Сбера и партнеров.
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
|
В млрд руб., если не указано иное
|
3 кв
|
3 кв
|
2 кв
|
3 кв
|
3 кв
|
9 мес
|
9 мес
|
9 мес
|
|
2020
|
2019
|
2020
|
2020/
|
2020/
|
2020
|
2019
|
2020/
|
|
|
|
|
3 кв
|
2 кв
|
|
|
9 мес
|
|
|
|
|
2019,
|
2020,
|
|
|
2019,
|
|
|
|
|
% изм
|
% изм
|
|
|
% изм
|
Чистые процентные доходы
|
411,3
|
353,9
|
398,5
|
16,2%
|
3,2%
|
1 181,7
|
1 044,5
|
13,1%
|
Чистые комиссионные доходы
|
147,7
|
130,0
|
120,0
|
13,6%
|
23,1%
|
394,1
|
349,6
|
12,7%
|
Прочие непроцентные доходы / (расходы) 3
|
33,6
|
27,1
|
-3,6
|
24,0%
|
-1033,3%
|
40,3
|
79,6
|
-49,4%
|
Операционные доходы до резервов 2
|
592,6
|
511,0
|
514,9
|
16,0%
|
15,1%
|
1 616,1
|
1 473,7
|
9,7%
|
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества:
|
-85,7
|
-54,0
|
-132,9
|
58,7%
|
-35,5%
|
-385,7
|
-108,3
|
256,1%
|
Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам
|
-63,3
|
-30,6
|
-126,5
|
106,9%
|
-50,0%
|
-327,8
|
-57,1
|
474,1%
|
Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества
|
-22,4
|
-23,4
|
-6,4
|
-4,3%
|
250,0%
|
-57,9
|
-51,2
|
13,1%
|
Чистое восстановление резерва по обязательствам кредитного характера
|
1,9
|
-3,9
|
-0,7
|
-148,7%
|
-371,4%
|
-13,4
|
-2,0
|
570,0%
|
Операционные расходы
|
-175,5
|
-167,4
|
-172,4
|
4,8%
|
1,8%
|
-517,1
|
-486,6
|
6,3%
|
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности
|
265,6
|
230,8
|
166,7
|
15,1%
|
59,3%
|
552,8
|
702,8
|
-21,3%
|
Прибыль от прекращенной деятельности
|
5,8
|
-74,7
|
0,0
|
-107,8%
|
NA
|
5,8
|
-69,8
|
-108,3%
|
Чистая прибыль
|
271,4
|
156,1
|
166,7
|
73,9%
|
62,8%
|
558,6
|
633,0
|
-11,8%
|
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб.
|
11,55
|
10,72
|
7,78
|
7,7%
|
48,5%
|
24,94
|
31,94
|
-21,9%
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.
|
11,82
|
7,25
|
7,78
|
63,0%
|
51,9%
|
25,21
|
28,70
|
-12,2%
|
Совокупный доход
|
293,6
|
271,8
|
229,1
|
8,0%
|
28,2%
|
644,2
|
758,7
|
-15,1%
|
Основные финансовые коэффициенты
|
Рентабельность капитала5
|
22,8%
|
15,2%
|
14,2%
|
--
|
--
|
15,9%
|
20,9%
|
--
|
Рентабельность активов6
|
3,2%
|
3,1%
|
2,1%
|
--
|
--
|
2,2%
|
3,2%
|
--
|
Чистая процентная маржа
|
5,48%
|
5,30%
|
5,61%
|
--
|
--
|
5,52%
|
5,33%
|
--
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)
|
111 бп
|
63 бп
|
224 бп
|
--
|
--
|
194 бп
|
41 бп
|
--
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)
|
143 бп
|
106 бп
|
225 бп
|
--
|
--
|
219 бп
|
72 бп
|
--
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам 2
|
29,6%
|
32,8%
|
33,5%
|
--
|
--
|
32,0%
|
33,0%
|
--
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
В млрд руб., если не указано иное
|
30.09.2020
|
30.06.2020
|
31.12.2019
|
30.09.2020/
|
30.09.2020/
|
|
|
|
|
30.06.2020,
|
31.12.2019,
|
|
|
|
|
% изм
|
% изм
|
Кредиты1:
|
24 546,2
|
22 852,1
|
21 749,4
|
7,4%
|
12,9%
|
Кредиты юридическим лицам 1
|
15 664,3
|
14 582,1
|
13 865,4
|
7,4%
|
13,0%
|
Кредиты физическим лицам 1
|
8 881,9
|
8 270,0
|
7 884,0
|
7,4%
|
12,7%
|
Портфель ценных бумаг
|
5 687,8
|
4 845,0
|
4 369,7
|
17,4%
|
30,2%
|
Всего активов
|
35 123,8
|
32 383,4
|
29 958,9
|
8,5%
|
17,2%
|
Средства клиентов всего:
|
25 152,1
|
23 312,4
|
21 574,4
|
7,9%
|
16,6%
|
Средства физических лиц
|
15 759,1
|
15 108,2
|
14 209,6
|
4,3%
|
10,9%
|
Средства корпоративных клиентов
|
9 393,0
|
8 204,2
|
7 364,8
|
14,5%
|
27,5%
|
Балансовая стоимость на акцию4, руб.
|
214,2
|
213,4
|
198,3
|
0,4%
|
8,0%
|
Основные финансовые коэффициенты
|
Отношение чистых кредитов к депозитам
|
91,2%
|
90,9%
|
94,4%
|
--
|
--
|
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)
|
6,9%
|
7,5%
|
7,5%
|
--
|
--
|
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости
|
98,4%
|
102,0%
|
89,3%
|
--
|
--
Чистые процентные доходы за 3 квартал 2020 года выросли на 16,2% г/г до 411,3 млрд руб.
Процентные доходы в 3 квартале 2020 года сократились на 0,5% г/г до 599,4 млрд руб. в связи со снижением доходности кредитного портфеля вслед за рыночными процентными ставками.
- Розничный кредитный портфель вырос на 7,4% за 3 квартал 2020 года и составил 8,9 трлн руб., что связано с восстановлением потребительской активности после снятия карантинных ограничений и привлекательным предложениям по ставкам на кредиты. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле осталась на уровне 36,2%. Доходность розничных кредитов понизилась за квартал на 10 бп до 11,8%.
- Ипотечный портфель вырос за квартал на 8,5%, чему преимущественно способствовал высокий спрос на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки приблизилась к 40%. При этом ощутимый вклад в развитие ипотечного кредитования вносят цифровые сервисы платформы недвижимости Сбера, ежемесячная аудитория которой увеличилась за квартал на 2,8 млн до 10,3 млн пользователей.
- Портфель потребительских кредитов вырос на 6,9% за квартал за счет повышения спроса при одновременном снижении стоимости кредитов с учетом рыночной конъюнктуры и сезонных предложений. Также росту потребительского кредитования способствовало увеличение выдач в цифровых каналах до 73%.
- Корпоративный портфель1 вырос на 7,4% за 3 квартал 2020 года до 15,7 трлн руб., что отражает как рекордные выдачи, так и эффект от ослабления рубля. Рост портфеля без учета валютной переоценки составил 5,2%. Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 30 бп до 6,8%.
- На текущий момент в рамках государственных и собственных программ поддержки бизнеса Сбер заключил кредитные договоры на общую сумму свыше 400 млрд руб.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 24,4% г/г в 3 квартале 2020 года до 188,1 млрд руб., что отражает тренд рыночных процентных ставок и эффект от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов. Отчисления в фонд страхования вкладов сократились за 3 квартал на 24,8% г/г до 16,1 млрд руб.
- Средства физических лиц выросли на 4,3% за 3 квартал 2020 года и составили 15,8 трлн руб. Стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 10 бп до 4,0%.
- Средства корпоративных клиентов выросли за 3 квартал 2020 на 14,5% до 9,4 трлн руб., при этом без учета валютной переоценки рост составил 7,9%. Стоимость срочных депозитов снизилась за квартал на 10 бп до 3,0%.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 91,2% по итогам 3 квартала 2020 года, увеличившись на 0,3 пп по сравнению с прошлым кварталом.
Портфель ценных бумаг вырос на 17,4% за 3 квартал и составил 5 687,8 млрд руб., что связано в основном с приобретением ОФЗ с переменным купонным доходом на сумму около 500 млрд руб. для целей формирования буфера ликвидности при отсутствии влияния на достаточность капитала и минимальном влиянии на процентный риск.
Рост чистых комиссионных доходов Группы составил 13,6% г/г в 3 квартале 2020 года до 147,7 млрд руб., благодаря высокой транзакционной активности.
- Сбер продолжал развивать цифровые сервисы и бесконтактные решения, которые вошли в привычки многих клиентов во время карантина. В 3 квартале был внедрен собственный кошелек SberPay для бесконтактной оплаты в офлайн и интернет-магазинах.
- В приложении СберБанкОнлайн появились единая подписка на сервисы экосистемы Сбер-Прайм и самообучающийся голосовой ассистент.
- Чистые доходы по банковским картам выросли на 14,5% г/г на фоне восстановления объемов эквайринга и активности деловых партнеров.
- Транспортный эквайринг стал доступен в 131 российском городе.
- За 3 квартал более трети всех клиентов уже не проводят операции с наличностью, а доля безналичных платежей составила 89,7%.
Брокерские услуги показывают ускоренный рост на фоне расширения выбора инвестиционных инструментов. По итогам 9 месяцев 2020 количество брокерских счетов на платформе «Сбербанк Инвестор» удвоилось и превысило 2,5 млн.
По данным управленческого учета совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 28,9 млрд руб (-10% г/г) в 3 квартале 2020 года. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбера выросли за 3 квартал на 4,4% и составили 1,66 трлн руб.
Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 3 квартале 2020 года выросли на 4,8% г/г и составили 175,5 млрд руб. Сдержанные темпы роста расходов обеспечиваются программой повышения эффективности бизнеса в условиях пандемии. Рост расходов на персонал замедлился до 2,1% г/г в связи с выравниванием сравнительной базы после окончания эффекта индексации заработных плат в июле прошлого года.
Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 29,6%, снизившись на 3,2 пп г/г.
Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 62,5 млрд руб. за 3 квартал 2020 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 111 бп в 3 квартале 2020 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. В 3 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 22,4 млрд руб. Совокупные расходы на кредитный риск составили 84,9 млрд руб., а совокупная стоимость кредитного риска снизилась на 82 бп в 3 квартале 2020 года и составила 143 бп.
В 3 квартале 2020 года кредитное качество портфеля оставалось стабильным. Снижение доли обесцененных кредитов на 0,6 пп до 6,9% в части кредитов по амортизированной стоимости носило преимущественно технический характер и было в большей степени связано с мероприятиями по урегулированию задолженности группы Евроцемент. Сбер по согласованию с предыдущим бенефициаром консолидировал 100% акций головной компании этой группы, и в настоящее время ведётся поиск инвесторов в целях последующей реализации акций в интересах Сбера.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 3 квартале 2020 года снизилось по сравнению с прошлым кварталом на 3,6 пп до 98,4%.
|
Основные показатели достаточности капитала4
|
|
Данные рассчитаны на основе стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии со стандартизированным подходом, для отчётного периода на 30.09.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как в предыдущих периодах расчет проведен на основании принципов Basel III.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР), для отчётных периодов на 30.09.2020 и 30.06.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как для отчетного периода на 31.12.2019 согласно принципам Basel III.
|
|
30.09.2020
|
30.06.2020
|
31.12.2019
|
30.09.2020 /
|
30.06.2020 /
|
млрд руб., если не указано иное
|
|
|
|
30.06.2020,
% изм
|
31.12.2019,
% изм
|
Базовый капитал 1-го уровня
|
4 554,8
|
4 721,2
|
4 375,4
|
-3,5%
|
4,1%
|
Капитал 1-го уровня
|
4 704,8
|
4 721,2
|
4 375,4
|
-0,3%
|
7,5%
|
Общий капитал
|
4 836,4
|
4 863,2
|
4 433,5
|
-0,6%
|
9,1%
|
Активы, взвешенные с учетом риска
|
34 004,7
|
31 936,4
|
32 634,1
|
6,5%
|
4,2%
|
Кредитный риск
|
29 468,4
|
27 538,6
|
28 062,7
|
7,0%
|
5,0%
|
Операционный риск
|
3 486,8
|
3 486,8
|
3 486,8
|
0,0%
|
0,0%
|
Рыночный риск
|
1 049,5
|
911,0
|
1 084,6
|
15,2%
|
-3,2%
|
Коэффициенты достаточности капитала
|
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня
|
13,39%
|
14,78%
|
13,41%
|
--
|
--
|
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня
|
13,84%
|
14,78%
|
13,41%
|
--
|
--
|
Коэффициент достаточности общего капитала
|
14,22%
|
15,23%
|
13,59%
|
--
|
--
|
Показатель финансового рычага
|
12,7%
|
13,7%
|
13,7%
|
--
|
--
Базовый капитал 1-го уровня сократился на 3,5% до 4 554,8 млрд руб. за счет объявленных в 3 квартале дивидендов за 2019 год.
Капитал 1-го уровня сократился на 0,3% до 4 704,8 млрд руб. В 3 квартале в составе источников добавочного капитала был учтен субординированный кредит в размере 150 млрд руб., требования по которому ранее были переданы Банком России в пользу Минфина.
Общий капитал Группы за квартал изменился несущественно и составил 4 836,4 млрд руб. на 30 сентября 2020 года.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 6,5% за 3 квартал 2020 года до 34 004,7 млрд руб., что произошло в основном за счет увеличения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 7,0%, вызванного ростом кредитного портфеля и его валютной переоценкой. Данный рост был частично компенсирован снижением риск-взвешенных активов в связи с переходом на принципы Basel 3.5 в стандартизированном подходе и отменой макро-надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 01.09.2019. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 92,9% до 92,0%.
Показатель финансового рычага Группы в 3 квартале 2020 года снизился на 100 бп до 12,7%.
За 3 квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня снизился на 139 бп до 13,39%, капитала первого уровня - на 94 бп до 13,84%, а общего капитала –на 101 бп до 14,22%.
1 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)
2 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества
3 Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом расходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по условным обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы
4 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)
5 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина
6 На основе прибыли от продолжающейся деятельностисоблюдать.