Власти Иркутска решили возродить комитет по экономике и стратегическому планированию

Администрация Иркутска приняла решение возродить комитет по экономике и стратегическому планированию, сообщается на сайте мэрии.

«Данного подразделения в администрации Иркутска не было с 2017 года. Убежден, что необходим комитет, который будет определять стратегию социально-экономического развития, своевременно подавать заявки для участия в различных программах и национальных проектах», – приводятся в сообщении слова мэра города Руслана Болотова.

Руководителя комитета решили выбрать с помощью открытого конкурса. Он будет проводиться с 19 ноября по 28 декабря 2020 года в два этапа. Подать документы на участие можно по адресу улица Ленина, 14. Подробная информация доступна на официальном сайте администрации Иркутска.

Комитет по экономике и стратегическому планированию начнет работать 1 января 2021 года. Он будет осуществлять полномочия по содействию развитию малого и среднего бизнеса. Туда перейдут и функции контрактной системы в сфере закупок. В комитет войдут отделы по инвестиционной деятельности и туризму, организации по развитию пассажирских перевозок и другие.