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За девять месяцев 2020 года продажи в аптеках выросли на 10% до 800 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2020 года продажи лекарств в российских аптеках в денежном выражении увеличились на 10,9% и достигли 819,7 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group

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Это рекордный показатель за последние шесть лет. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года сумма продаж составляла 739,1 млн руб.

При этом в натуральном выражении реализация лекарств в аптеках демонстрирует падение третий год подряд. Если за девять месяцев 2018 года этот показатель составлял 3,9 млрд упаковок, то к 2019 года продажи лекарств сократились на 1,5% до 3,8 млрд упаковок, а к 2020 года еще на 1,7% до 3,7 млрд упаковок. Аналитики DSM Group связывают увеличение реализации лекарств в стоимостном выражении при падении в натуральном с изменением структуры потребления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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